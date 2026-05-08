HOME SPORTS NETTING

Kisah Kepolosan Pebulu Tangkis Singapura Loh Kean Yew, Sempat Tak Mengenal Status Legenda Hendra Setiawan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |02:01 WIB
Tunggal putra asal Singapura, Loh Kean Yew. (Foto: Instagram/lohkeanyew)
PEBULU Tangkis asal Singapura, Loh Kean Yew mungkin dikenal sebagai monster bulu tangkis lapangan setelah merengkuh gelar Juara Dunia 2021. Namun, di balik ketajamannya saat mengayun raket, tunggal putra andalan Singapura ini ternyata memiliki sisi lugu yang mengundang tawa.

Salah satu cerita yang paling dikenang adalah saat Loh Kean Yew secara tidak sengaja mengabaikan status mentereng Hendra Setiawan sebagai peraih medali emas Olimpiade.

Pebulutangkis kelahiran Malaysia yang kini membela Singapura tersebut mengaku ketidaktahuannya terhadap sejarah bulu tangkis sempat membuatnya bersikap sangat santai saat pertama kali bertemu dengan sang legenda asal Indonesia.

1. Kelakuan Kocak Loh Kean Yew

Pertemuan bersejarah namun kocak itu terjadi pada ajang Premier Badminton League (PBL) 2020 di India. Saat itu, Loh berada dalam satu tim yang sama dengan Hendra Setiawan.

Hendra Setiawan, mohammad ahsan, dan loh kean yew

Karena keterbatasan pengetahuannya tentang prestasi para senior, Loh mengobrol dengan Hendra layaknya kawan sebaya tanpa ada rasa sungkan sedikit pun.

"Pertama kali aku bertemu Hendra, aku tidak tahu dia siapa. Maksudku, aku tahu namanya Hendra, tapi aku tidak tahu gelar apa saja yang sudah dia menangkan," kenang Loh Kean Yew dalam sesi tanya jawab di kanal YouTube milik Hendra Setiawan, dikutip Jumat (8/5/2026).

Sikapnya yang terlampau santai tersebut justru dipicu oleh kepolosannya. Loh mengaku saat itu ia tidak peduli dengan latar belakang Hendra karena merasa frekuensi obrolan mereka sudah sangat cocok seperti teman lama.

 

