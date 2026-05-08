Kisah Unik Pebulu Tangkis Susy Susanti dan Huang Hua, saat Rivalitas di Lapangan Berujung Jadi Saudara di Pelaminan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |01:01 WIB
Huang Hua dan suaminya, Tjandra Budi Darmawan. (Foto: Instagram/susysusantiofficial)
KLATEN – Pada era 90-an, nama Susy Susanti dan Huang Hua adalah jaminan duel maut di atas lapangan bulu tangkis. Namun, waktu telah mengubah sabetan raket yang tajam menjadi pelukan hangat yang penuh kekeluargaan.

Hal ini terbukti saat legenda tunggal putri Indonesia, Susy Susanti, menempuh perjalanan menuju Klaten, Jawa Tengah, demi menghadiri hari istimewa putra dari mantan rival terberatnya tersebut.

Kehadiran Susy di pernikahan Michael Tjandra, putra sulung Huang Hua, menjadi simbol bahwa sportivitas sejati tidak berakhir saat wasit meneriakkan laga berakhir. Di balik sejarah panjang persaingan mereka, terselip benang merah persahabatan yang melintasi batas negara dan kompetisi.

1. Rivalitas Sengit

Bagi para pecinta bulu tangkis lawas, Huang Hua adalah sosok "tembok" besar dari China yang sulit ditembus. Pemegang gelar juara Piala Dunia 1991 ini telah bertemu Susy sebanyak 13 kali di berbagai turnamen bergengsi.

Susy Susanti dan Huang Hua

Meski Susy unggul dengan sembilan kemenangan, setiap pertemuan mereka selalu menyajikan drama fisik dan mental yang luar biasa, termasuk final All England 1990 yang tak terlupakan.

Menariknya, takdir membawa Huang Hua menetap di tanah air rivalnya. Sejak menikah dengan Tjandra Budi Dharmawan pada 1993, ia memilih menjadi WNI dan membangun kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, yakni di Klaten.

Keputusannya menetap di Indonesia inilah yang perlahan menyambung kembali komunikasi dengan Susy dalam konteks yang jauh lebih personal.

 

