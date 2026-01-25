Pearly Tan/ Thinaah Muralitharan Juara Indonesia Masters 2026 Usai Ganda Putri Jepang Mendadak Mundur

JAKARTA - Partai final sektor ganda putri Indonesia Masters 2026 berakhir secara tak terduga setelah pasangan Jepang, Arisa Igarashi/Miyu Takahashi, memutuskan mundur. Keputusan ini membuat pasangan Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, dipastikan keluar sebagai juara lewat kemenangan walkover (WO) pada Minggu (25/1/2026).

Ganda putri Jepang mundur di partai final bukan tanpa sebab. Yuki Kaneko sebagai pelatih mengungkapkan anak asuhnya mundur karena Miyu sakit demam.

"Miyu Takahashi demam, jadi kami tidak bisa bertanding," kata Kaneko kepada wartawan termasuk Okezone di Istora Senayan, Minggu (25/1/2026).

1. Kondisi Kesehatan Miyu Takahashi yang Menurun

Miyu diketahui sudah kurang fit sejak babak semifinal. Namun, ia tetap mampu tampil maksimal hingga akhirnya menumbangkan wakil tuan rumah, Rachel Alessya Rose/Febi Setianingrum, di babak empat besar tersebut.

Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Foto BWF Media

Namun, kondisi Miyu kian parah pada malam harinya. Kata Kaneko, sejatinya anak asuhnya itu tetap ingin memaksa bertanding, tetapi kondisinya tak memungkinkan untuk memegang raket.