Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pearly Tan/ Thinaah Muralitharan Juara Indonesia Masters 2026 Usai Ganda Putri Jepang Mendadak Mundur

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |16:02 WIB
Pearly Tan/ Thinaah Muralitharan Juara Indonesia Masters 2026 Usai Ganda Putri Jepang Mendadak Mundur
Ganda putri asal Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. (Foto: Instagram/_pearlytan)
A
A
A

JAKARTA - Partai final sektor ganda putri Indonesia Masters 2026 berakhir secara tak terduga setelah pasangan Jepang, Arisa Igarashi/Miyu Takahashi, memutuskan mundur. Keputusan ini membuat pasangan Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, dipastikan keluar sebagai juara lewat kemenangan walkover (WO) pada Minggu (25/1/2026).

Ganda putri Jepang mundur di partai final bukan tanpa sebab. Yuki Kaneko sebagai pelatih mengungkapkan anak asuhnya mundur karena Miyu sakit demam.

"Miyu Takahashi demam, jadi kami tidak bisa bertanding," kata Kaneko kepada wartawan termasuk Okezone di Istora Senayan, Minggu (25/1/2026).

1. Kondisi Kesehatan Miyu Takahashi yang Menurun

Miyu diketahui sudah kurang fit sejak babak semifinal. Namun, ia tetap mampu tampil maksimal hingga akhirnya menumbangkan wakil tuan rumah, Rachel Alessya Rose/Febi Setianingrum, di babak empat besar tersebut.

Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Foto BWF Media
Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Foto BWF Media

Namun, kondisi Miyu kian parah pada malam harinya. Kata Kaneko, sejatinya anak asuhnya itu tetap ingin memaksa bertanding, tetapi kondisinya tak memungkinkan untuk memegang raket.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197411/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-AUOg_large.jpg
Alasan Raymond/Joaquin Tengil ke Fajar/Fikri tapi Sopan dengan Sabar/Reza di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197404/alwi_farhan_mengenang_nonton_anthony_sinisuka_ginting_di_final_indonesia_masters_2018-4rJ0_large.jpeg
Alwi Farhan Tak Menyangka Lolos Final Indonesia Masters 2026, Ungkit Kenangan dengan Anthony Ginting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197397/simak_jadwal_siaran_langsung_final_indonesia_masters_2026_di_rcti-OphE_large.jpeg
Jadwal Siaran Langsung Final Indonesia Masters 2026: Alwi Farhan dan Raymond/Joaquin Siap Jemput Gelar, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197385/raymond_indra_bersama_nikolaus_joaquin-ICEV_large.jpg
Tampil Agresif, Raymond/Joaquin Beberkan Rahasia Tumbangkan Sabar/Reza di Semifinal Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197381/alwi_farhan-EK6w_large.jpg
Misi Alwi Farhan di Final Indonesia Masters 2026: Saatnya Gen Z Kuasai Podium Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197354/alw-3YVM_large.jpg
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal Indonesia Masters 2026: Alwi Farhan dan Raymond/Joaquin Segel Tiket Final!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement