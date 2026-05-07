Jelang MotoGP Prancis 2026, Marc Marquez Bicara Ketidakpastian Sirkuit Le Mans

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, bersiap menjelang gelaran MotoGP Prancis 2026. Marc Marquez mewaspadai balapan di Sirkuit Le Mans yang selalu penuh ketidakpastian.

1. Sirkuit Le Mans Sering Hujan

Musim lalu, dominasi atau rentetan kemenangan pembalap Ducati putus di Sirkuit Le Mans. Johann Zarco (LCR Honda) yang merupakan pembalap tuan rumah sukses memenangkan balapan tersebut.

Saat itu, para pembalap Ducati gagal menaklukkan Sirkuit Le Mans yang diguyur hujan deras. Ketidakpastian cuaca membuat lintasan balap sejauh 4.185 km itu selalu menjadi tantangan bagi para pembalap.

Termasuk pada akhir pekan ini, para pembalap akan kembali melesat di sirkuit tersebut. Ajang MotoGP Prancis akan berlangsung di Sirkuit Le Mans, Prancis pada 8-10 Mei 2026.

Mar c Marquez mengatakan Sirkuit Le Mans adalah salah satu lintasan balap favoritnya. Namun, ketidakpastian cuaca membuat The Baby Alien -julukan Marc Marquez- was-was.

"Le Mans adalah sirkuit yang saya sukai dan di mana saya sudah sangat cepat dengan Desmosedici GP tahun lalu," kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Crash, Kamis (7/5/2026).