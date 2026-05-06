HOME SPORTS MOTOGP

Bahagia di Ducati, Marc Marquez Disebut Enggan Balik ke Honda!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |09:53 WIB
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez disebut tidak akan kembali ke Honda. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
MANTAN Kepala Kru Marc Marquez, Santi Hernandez, ragu The Baby Alien -julukan Marc Marquez- kembali ke Honda di ajang MotoGP. Ia mengatakan Marc Marquez sudah bahagia bersama Ducati.

Marc Marquez berseragam Ducati sejak hengkang dari Honda pada akhir MotoGP 2023. Pembalap 33 tahun itu bangkit setelah sempat terpuruk bersama Honda.

Marc Marquez saat membela Honda. (Foto: MotoGP)

1. Marc Marquez Raih 6 Gelar MotoGP di Honda

Sebelum terpuruk, Santi Hernandez adalah sosok krusial yang membantu Marc Marquez meraih berbagai prestasi di Honda. Pencapaian paling mentereng tentu enam gelar MotoGP.

Meski mempunyai kenangan indah bersama Honda, Santi Hernandez meragukan Marc Marquez akan kembali ke Tim Sayap Emas -julukan Honda. Menurutnya, Mac Marquez sudah terlanjur nyaman bersama Ducati.

"Saya rasa tidak (Marc Marquez kembali ke Honda),” kata Santi Hernandez, Okezone mengutip dari Crash, Rabu (6/5/2026).

“Ia (Marc Marquez) di Ducati, dia bahagia, ia telah menemukan kembali senyumnya," sambung pria asal Spanyol tersebut.

 

