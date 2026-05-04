Maverick Vinales Resmi Absen di MotoGP Prancis 2026, KTM Tech3 Sudah Temukan Pengganti

LE MANS – Tim KTM Tech3 resmi mengumumkan kejutan besar menjelang balapan MotoGP Prancis 2026 pada 8-10 Mei 2026. Tim satelit KTM itu tepatnya mengonfirmasi rider mereka, Maverick Vinales dipastikan absen pada balapan yang digelar di Sirkuit Le Mans, Prancis tersebut.

Menariknya, KTM Tech3 sudah menemukan siapa sosok yang layak menggantikan peran Vinales di MotoGP Prancis 2026. Sosok yang dimaksud adalah mantan pembalap mereka, Jonas Folger.

1. Vinales Putuskan Menepi

Keputusan Maverick Vinales untuk absen di MotoGP Prancis 2026 diambil setelah berkonsultasi dengan tim medis di Red Bull Athletic Performance Centre (APC). Vinales sebelumnya telah menjalani operasi pengangkatan sekrup pada bahunya (sekrup yang dipasang akibat kecelakaan di Sachsenring Juli tahun lalu) yang membuatnya sempat absen di GP Amerika Serikat dan GP Spanyol.

Meski sempat menargetkan Le Mans sebagai momen comeback, pembalap asal Spanyol ini memilih bersikap realistis demi kesehatan jangka panjangnya.

Jorge Lorenzo bersama Maverick Vinales. (Foto: Instagram/jorgelorenzo99)

"Berdasarkan saran medis, saya belum cukup kuat untuk kembali menunggangi motor. Walaupun kecewa, saya paham bahwa kembali dengan kekuatan penuh adalah hal yang paling utama," ungkap Vinales, dikutip dari Crash, Senin (4/5/2026).

2. Kembalinya Jonas Folger

Dipilihnya Jonas Folger sebagai pembalap pengganti menjadi nostalgia tersendiri bagi Tech3. Pembalap Jerman berusia 32 tahun ini memiliki sejarah panjang dengan tim tersebut, termasuk kenangan manis saat meraih podium di GP Jerman tahun 2017.