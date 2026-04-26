Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Race MotoGP Spanyol 2026: Marc Marquez Gagal Finis, Alex Marquez Juara di Jerez!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |19:46 WIB
Hasil Race MotoGP Spanyol 2026: Marc Marquez Gagal Finis, Alex Marquez Juara di Jerez!
Momen Marc Marquez terjatuh di MotoGP Spanyol 2026. (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Gresini Racing, Alex Marquez, keluar sebagai juara MotoGP Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez pada Minggu (26/4/2026) malam WIB. Kemenangan ini merupakan yang pertama dicetak Alex Marquez maupun Ducati musim ini.

Sementara Marc Marquez, terjatuh di awal balapan sehingga gagal melanjutkan race. Padahal, sebelum terjatuh, Marc Marquez tengah menempati posisi dua. Hasil ini memperpanjang catatan minor Marc Marquez yang gagal naik podium di empat race awal MotoGP 2026.

Marc Marquez mengalami kecelakaan mengerikan di MotoGP Spanyol 2026. (Foto: X/@MotoGP)
Jalannya Balapan

Marc Marquez memulai balapan dengan manis. Start dari pole position, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- langsung memacu sang kuda besi dengan menjauhi Johann Zarco (LCR Honda) dan Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) yang memulai balapan dari posisi dua dan tiga.

Setelah memasuki lap pertama, Marc Marquez ditempel Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang melesat dari posisi empat ke tangga kedua, serta Alex Marquez (Gresini Racing) di posisi tiga. Namun, bukan Marco Bezzecchi yang memberi tekanan kepada Marc Marquez.

Alex Marquez yang justru menyalip Marc Marquez di lap kedua! Tak lama setelah disalip Alex Marquez, nasib buruk dialami Marc Marquez.

Saat melewati Tikungan ke-11, ban depan Marc Marquez selip sehingga dirinya dan sang kuda besi terpental ke gravel! Akibatnya, motor Marc Marquez hancur dan tak bisa menyelesaikan balapan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement