Jadwal F1 GP Miami 2026: Dominasi Mercedes Akhirnya Runtuh?

MIAMI GARDENS – Jadwal F1 GP Miami 2026 akhir pekan ini sudah diketahui. Akankah dominasi Mercedes AMG Petronas runtuh di Sirkuit Miami International Autodrome, Miami Gardens, Amerika Serikat (AS)?

1. Jeda Sebulan

F1 2026 kembali setelah jeda sebulan penuh usai seri Jepang akhir Maret silam. Seri keempat bertajuk F1 GP Miami 2026 akan dihelat pada 2-4 Mei.

Tepat sebelum jeda, Mercedes begitu mendominasi. Mereka menyapu bersih tiga seri awal lewat George Russell di Australia dan Kimi Antonelli yang memenangi lomba di China serta Jepang.

2. Mulai Dapat Pesaing

Tapi, dominasi Mercedes perlahan bisa disaingi oleh Scuderia Ferrari. Charles Leclerc dan Lewis Hamilton bergantian naik podium mendampingi Antonelli dan Russell.

Tim lain juga berbenah tepatnya McLaren F1 Team. Sang juara dunia konstruktor dua musim beruntun mulai memberikan perlawanan via Oscar Piastri yang sukses naik podium di Jepang.