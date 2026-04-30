F1 2026 Semakin Sulit, Lewis Hamilton Diminta Sadar Diri

Lewis Hamilton harus sadar diri dengan masa depannya di F1 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

MANTAN pembalap, Johnny Herbert, mendesak Lewis Hamilton harus sadar diri dengan masa depannya di F1. Apalagi, ke depannya bakal semakin banyak bermunculan talenta-talenta baru.

Saksikan F1 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Tidak seperti Dulu

Lewis Hamilton melaju di F1 GP Australia 2026 (Foto: X/@F1)

Hamilton memasuki musim keduanya bersama Scuderia Ferrari di F1 2026. Namun, ia tidak kunjung tampil kompetitif dan baru sekali naik podium sejak memperkuat The Prancing Horse pada 2025.

Dalam beberapa kesempatan, Hamilton mengakui menikmati persaingan saat ini. Kendati usianya sudah 41 tahun, ia masih bisa bertarung untuk memperebutkan podium dan kemenangan.

Namun, Herbert melihat sebaliknya. Jika dekat dengan Hamilton, ia akan menyarankan sang pembalap untuk mulai menyadari waktunya tidak lama lagi di ajang balap jet darat tersebut.

“Satu hal yang mungkin akan saya katakan adalah coba jujur dengan diri sendiri. Karena, ada titik di mana semuanya tidak akan semudah dahulu. Level kompetitifmu mungkin tidak ada di titik sebelumnya,” terang Herbert, dilansir dari Crash, Kamis (30/4/2026).