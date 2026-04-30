Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Miami 2026 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |18:08 WIB
Simak jadwal dan link live streaming F1 GP Miami 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Ajang balap paling bergengsi di dunia, Formula 1, kembali menghadirkan salah satu seri paling dinantikan, Miami Grand Prix 2026. Digelar di Miami International Autodrome, balapan ini berlangsung mulai Jumat, 1 Mei hingga Senin, 4 Mei 2026.

Bagi penggemar F1 di Indonesia, seluruh keseruannya bisa disaksikan secara langsung melalui VISION+ dengan klik di sini.

Sprint Race F1 GP China 2026 (Foto: X/@F1)

Persaingan papan atas musim ini didominasi oleh tim Mercedes. Pembalap muda Kimi Antonelli memimpin klasemen diikuti rekan setimnya George Russell. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Charles Leclerc.

Pembalap muda Kimi Antonelli menunjukkan performa yang kian matang sepanjang musim Formula 1 2026. Usai meraih kemenangan beruntun di GP China dan GP Jepang, Antonelli kini berpeluang besar mencatatkan tiga kemenangan berturut-turut apabila mampu kembali finis terdepan di Miami. 

Akankah Antonelli melanjutkan dominasinya dan mencetak kemenangan ketiga secara beruntun di Miami, atau justru para rivalnya mampu menghentikan laju impresif tersebut? Nonton Formula 1 di VISION+, catat tanggalnya berikut:

Jumat, 1 Mei 2026

22.55 WIB – Practice 1

Sabtu, 2 Mei 2026

03.26 WIB – Sprint Qualifying

22.56 WIB – Sprint Race

Minggu, 3 Mei 2026

02.55 WIB – Qualifying

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement