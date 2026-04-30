Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Miami 2026 di Vision+

JAKARTA – Ajang balap paling bergengsi di dunia, Formula 1, kembali menghadirkan salah satu seri paling dinantikan, Miami Grand Prix 2026. Digelar di Miami International Autodrome, balapan ini berlangsung mulai Jumat, 1 Mei hingga Senin, 4 Mei 2026.

Bagi penggemar F1 di Indonesia, seluruh keseruannya bisa disaksikan secara langsung melalui VISION+.

Persaingan papan atas musim ini didominasi oleh tim Mercedes. Pembalap muda Kimi Antonelli memimpin klasemen diikuti rekan setimnya George Russell. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Charles Leclerc.

Pembalap muda Kimi Antonelli menunjukkan performa yang kian matang sepanjang musim Formula 1 2026. Usai meraih kemenangan beruntun di GP China dan GP Jepang, Antonelli kini berpeluang besar mencatatkan tiga kemenangan berturut-turut apabila mampu kembali finis terdepan di Miami.

Akankah Antonelli melanjutkan dominasinya dan mencetak kemenangan ketiga secara beruntun di Miami, atau justru para rivalnya mampu menghentikan laju impresif tersebut?

Jumat, 1 Mei 2026

22.55 WIB – Practice 1

Sabtu, 2 Mei 2026

03.26 WIB – Sprint Qualifying

22.56 WIB – Sprint Race

Minggu, 3 Mei 2026

02.55 WIB – Qualifying