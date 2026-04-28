Hasil Piala Uber 2026: Ester Nurumi Tentukan Kemenangan Indonesia 3-2 atas Taiwan!

Ester Nurumi Tri Wardoyo menjadi penentu kemenangan Tim Indonesia 3-2 atas Taiwan di Piala Uber 2026 (Foto: X/@INABadminton)

HORSENS – Ester Nurumi Tri Wardoyo sukses menentukan kemenangan Tim Bulu Tangkis Indonesia 3-2 atas Tim Bulu Tangkis Taiwan di Piala Uber 2026. Ia mampu mengalahkan Huang Yu-Hsun 15-21, 21-19, dan 21-12, di partai kelima.

Bermain di Forum Horsens, Horsen, Denmark, Selasa (28/4/2026) malam WIB, Ester berusaha tampil habis-habisan demi mempersembahkan kemenangan untuk Tim Indonesia. Namun, dia mendapatkan ujian dari Huang.

Sementara waktu, Ester tertinggal 5-9 dari Huang. Ester pun berusaha keras untuk mengamankan poin demi poin untuk mengejar ketertinggalan.

Usaha Ester belum berbuah manis di gim pertama. Hal tersebut dikarenakan, dia harus takluk dari Huang dengan poin 15-21.

Dalam gim kedua, Ester tampil dengan semangat berlipat ganda untuk membalas kekalahan di gim kedua. Hal tersebut membuat permainan kedua nya berjalan menarik.