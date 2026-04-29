Penyebab Indonesia Babak Belur hingga Dipulangkan Prancis di Piala Thomas 2026

HORSENS – Tim bulu tangkis putra Prancis, skuad yang dahulu hanya dipandang sebelah mata, baru saja membuat kejutan di Piala Thomas 2026. Pembuktian tersebut datang melalui sebuah kemenangan fenomenal atas Indonesia, sang penguasa 14 kali gelar juara, dalam sebuah laga hidup-mati di fase grup turnamen prestisius tersebut.

Prancis datang dengan misi yang nyaris mustahil, mereka harus memenangkan minimal empat dari lima partai untuk lolos. Di hadapan mereka berdiri tembok besar Indonesia yang memiliki kedalaman skuad tunggal dan ganda yang mengerikan. Namun, hari itu, sejarah punya rencana berbeda.

Menurut tunggal putra Prancis, Christo Popov, skuadnya berhasil mengalahkan Indonesia karena mampu tampil dengan kekuatan tim yang lebih solid. Runtuhnya mental para bintang Indonesia juga menjadi penyebab lain Prancis bisa menghajar Fajar Alfian dan kawan-kawan 4-1.

1. Prancis Sukses Dobrak Pertahanan Indonesia

Mimpi buruk Indonesia dimulai saat Jonatan Christie kehilangan momentum setelah gim pertama yang ketat melawan Christo Popov. Jonatan secara tidak biasa kehilangan tenaga di gim kedua, membiarkan Prancis mencuri poin pertama.

Alex Lanier, yang pada laga sebelumnya tampil kurang meyakinkan, tiba-tiba menjelma menjadi mesin energi saat membungkam Alwi Farhan. Skor 2-0 untuk Prancis membuat publik terhenyak.

Tim bulu tangkis Prancis di Piala Thomas 2026. (Foto: Instagram/ffbad)

Harapan Merah Putih sempat ditumpukan pada pundak Anthony Sinisuka Ginting. Namun, sebuah insiden jatuh yang cukup keras di gim ketiga saat melawan Toma Junior Popov mengubah segalanya. Ginting kehilangan daya ledaknya, dan sebuah match point krusial terlepas dari genggamannya. Toma berhasil membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan Prancis.

“Jika Anda bertanya kepada saya 2, 3, atau 4 tahun lalu, apakah kami bisa mengalahkan Indonesia, itu seperti mimpi—siapa yang akan memenangkan poinnya?” ujar Christo Popov, dilansir dari laman resmi BWF, Rabu (29/4/2026).