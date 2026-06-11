Zaki Ubaidillah Tak Gentar Hadapi Wakil Hong Kong di 16 Besar Australia Open 2026

Zaki Ubaidillah Tak Gentar Hadapi Wakil Hong Kong di 16 Besar Australia Open 2026 (PBSI)

SYDNEY - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah siap menghadapi wakil Hong Kong, Lee Cheuk Yiu. Pertandingan keduanya akan berlangsung di babak 16 besar Australia Open 2026, Kamis (11/6/2026).

1. Tak Gentar

Ubed mengaku tak gentar menghadapi Lee Cheuk Yiu. Diketahui, wakil Hong Kong berusia 29 tahun tersebut merupakan pebulu tangkis senior dengan sarat pengalaman.

"Besok ketemu pemain senior lagi, Lee Cheuk Yiu, pastinya nggak mau takut, mau ngadu dulu mainnya, fokus satu-satu," kata Ubed usai pertandingan 32 besar Australia Open, dikutip Kamis (11/6/2026).

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Ia mengakui Lee Cheuk Yiu merupakan pebulu tangkis berpengalaman. Meski begitu, ia akan berusaha maksimal untuk pertandingan nanti.

"Dia punya pengalaman yang banyak jadi saya mau coba memberikan yang terbaik," ucapnya.

Secara peringkat, Lee Cheuk Yiu lebih unggul dibandingkan Ubed. Pebulu tangkis Hong Kong itu menduduki peringkat 23 dunia, sementara Ubed berada di urutan 35 dunia.

2. Tundukkan Wakil Thailand

Sebelumnya, Moh Zaki Ubaidillah lolos ke babak 16 besar Australia Open 2026 setelah mengatasi perlawanan wakil Thailand, Kantaphon Wangcharoen.