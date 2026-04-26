Lengan Masih Luka Usai Kecelakaan di AS, Marc Marquez: Saya Tidak Ingin Menangisinya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |03:23 WIB
Marc Marquez mengakui lengannya masih luka usai terjatuh pada MotoGP Amerika Serikat 2026 tiga pekan silam (Foto: Instagram/@ducaticorse)
JEREZ DE LA FRONTERRA – Marc Marquez mengakui lengannya masih luka usai terjatuh pada MotoGP Amerika Serikat (AS) 2026 tiga pekan silam. Namun, pembalap tim Ducati Lenovo itu enggan menangisinya.

Marquez mengalami kecelakaan serius saat sesi latihan MotoGP Amerika Serikat 2026 di Sirkuit COTA, Austin, Texas. Ia menabrak pembatas dengan kecepatan tinggi.

1. Tak Maksimal

Marc Marquez

Luka tersebut membuat performa Marquez tak maksimal di Sprint Race dan balapan MotoGP Amerika Serikat 2026. Meski begitu, ia berhasil finis posisi kelima dalam lomba.

"Saya menabrak tembok dengan kecepatan tinggi dan merasakan sakit yang hebat di leher dan punggung,” kata Marquez saat itu, dikutip dari Crash, Minggu (26/4/2026).

“Saya akan bisa balapan, tetapi sekarang saatnya untuk bekerja sama dengan fisioterapis," sambung pria asal Spanyol tersebut.

Menjelang gelaran MotoGP Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Marquez memperlihatkan luka tersebut. Bagian dalam lengan kanannya tampak memerah dan cukup parah.

 

