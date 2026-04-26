HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Race Moto3 Spanyol 2026: Veda Ega Pratama Menggila Finis Ke-6 meski Start Posisi 17!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |16:43 WIB
Hasil Race Moto3 Spanyol 2026: Veda Ega Pratama Menggila Finis Ke-6 meski Start Posisi 17!
Veda Ega Pratama finis keenam di Moto3 Spanyol 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, finis keenam di Moto3 Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Minggu (26/4/2026) sore WIB. Veda Ega Pratama finis kelima meski memulai balapan dari posisi 17!

Berkat finis keenam, Veda Ega Pratama mendapatkan tambahan 10 poin. Veda Ega Pratama pun naik ke posisi enam klasemen sementara Moto3 dengan 37 poin. Sementara itu, balapan sore ini dimenangkan Maximo Quiles. Ia pun masih kukuh di puncak klasemen dengan 90 poin.

Veda Ega Pratama finis keenam di Moto3 Spanyol 2026. (Foto: Honda Racing)
Veda Ega Pratama finis keenam di Moto3 Spanyol 2026. (Foto: Honda Racing)

Jalannya Balapan

Pembalap CFMoto Aspar Team, Maximo Quiles, melaju mulus sedari lap pertama. Rider asal Spanyol itu hampir tak tersentuh dari posisi terdepan sejak awal balapan.

Di saat bersamaan, sejumlah pembalap bergantian menempati posisi dua. Mulai dari David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Joel Esteban (LevelUp – MTA) hingga Adrian Fernandez (Leopard Racing).

Bagaimana dengan Veda Ega Pratama? Pembalap asal Indonesia ini memulai balapan dengan baik. Start dari posisi 17, aa sanggup naik tiga posisi hingga menutup lap pertama di posisi 14.

Satu lap berselang, Veda Ega Pratama naik ke posisi 10! Sejak saat itu, rider asal Gunungkidul, Yogyakarta, ini naik-turun ke posisi sembilan maupun 10.

Di sisi lain, persaingan di barisan depan semakin panas. Di lap kedelapan, Adrian Fernandez naik ke urutan terdepan setelah melewati Maximo Quiles dengan susah payah. Setelah memimpin balapan, Adrian Fernandez dibuntuti Maximo Quiles dan David Munoz.

Nasib nahas dialami juara Moto3 Amerika Serikat 2026, Guido Pini, di lap kesembilan. Rider asal Italia itu gagal melanjutkan balap setelah terjatuh. Balik ke Veda Ega Pratama. Pembalap kebanggaan Indonesia ini membuat lesatan luar biasa di lap ke-11.

 

