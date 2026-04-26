Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Sprint Race GP Spanyol: Marc Marquez Ancam Pedro Acosta!

KLASEMEN sementara MotoGP 2026 kelar Sprint Race GP Spanyol sudah diketahui. Sang pemenang Marc Marquez mulai mengancam Pedro Acosta!

Sprint Race MotoGP Spanyol 2026 itu berlangsung di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Sabtu 25 April malam WIB. Drama terjadi karena hujan turun di tengah lomba.

1. Berguguran

Sejumlah pembalap berguguran seperti pemimpin klasemen Marco Bezzecchi dan runner up sementara Jorge Martin. Keduanya pun tak mendapat tambahan poin dari balapan 12 putaran ini.

Poin maksimal justru dikoleksi Marc Marquez. Yang menarik, pembalap tim Ducati Lenovo itu sempat terjatuh tapi bisa bangkit, ganti motor, lalu memenangi Sprint Race!

2. Ancam Pedro Acosta

Tambahan 12 poin itu membuat koleksinya menjadi 57 angka dan duduk di urutan empat. Marquez mendekati raihan Pedro Acosta di posisi tiga yang baru mengumpulkan nilai 60.

Posisi duo Aprilia tak terusik. Bezzecchi masih memimpin dengan 81 poin, disusul Martin dengan 77 angka di urutan dua.