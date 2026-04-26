Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Sprint Race GP Spanyol: Marc Marquez Ancam Pedro Acosta!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |01:02 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Sprint Race GP Spanyol: Marc Marquez Ancam Pedro Acosta!
Simak update Klasemen MotoGP 2026 kelar Sprint Race seri Spanyol di mana Marc Marquez jadi pemenang (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2026 kelar Sprint Race GP Spanyol sudah diketahui. Sang pemenang Marc Marquez mulai mengancam Pedro Acosta!

Sprint Race MotoGP Spanyol 2026 itu berlangsung di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Sabtu 25 April malam WIB. Drama terjadi karena hujan turun di tengah lomba.

1. Berguguran

Marc Marquez melaju di MotoGP Spanyol 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Sejumlah pembalap berguguran seperti pemimpin klasemen Marco Bezzecchi dan runner up sementara Jorge Martin. Keduanya pun tak mendapat tambahan poin dari balapan 12 putaran ini.

Poin maksimal justru dikoleksi Marc Marquez. Yang menarik, pembalap tim Ducati Lenovo itu sempat terjatuh tapi bisa bangkit, ganti motor, lalu memenangi Sprint Race!

2. Ancam Pedro Acosta

Tambahan 12 poin itu membuat koleksinya menjadi 57 angka dan duduk di urutan empat. Marquez mendekati raihan Pedro Acosta di posisi tiga yang baru mengumpulkan nilai 60.

Posisi duo Aprilia tak terusik. Bezzecchi masih memimpin dengan 81 poin, disusul Martin dengan 77 angka di urutan dua.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Hasil Sprint Race MotoGP Spanyol 2026: Sempat Jatuh, Marc Marquez Jadi Pemenang!
Hasil Kualifikasi Moto3 Spanyol 2026: Sempat Jatuh, Veda Ega Pratama Start Posisi 17
Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2026: Marc Marquez Raih Pole Position!
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Spanyol 2026: Marc Marquez Posisi 2, Pedro Acosta Tercepat
Makin Gacor di MotoGP 2026, Pedro Acosta Buka-bukaan Apa Rahasianya
Kisah Sakit Hati Alex Rins, Didepak Yamaha demi Ai Ogura di MotoGP 2027
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement