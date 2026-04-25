HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Sprint Race MotoGP Spanyol 2026: Sempat Jatuh, Marc Marquez Jadi Pemenang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |20:30 WIB
Hasil Sprint Race MotoGP Spanyol 2026: Sempat Jatuh, Marc Marquez Jadi Pemenang!
Marc Marquez tampil sebagai pemenang Sprint Race MotoGP Spanyol 2026 meski sempat terjatuh (Foto: Instagram/@ducaticorse)
JEREZ DE LA FRONTERRA – Hasil Sprint Race MotoGP Spanyol 2026 sudah diketahui. Marc Marquez memenangi lomba penuh drama di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Sabtu (25/4/2026) malam WIB!

Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengungguli Francesco Bagnaia dan Franco Morbidelli. Padahal, Marquez sempat jatuh dari motornya.

Marc Marquez melaju di MotoGP Spanyol 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Jalannya Balapan

Start berjalan mulus. Marquez melesat dan langsung melesat. Ia dibuntuti oleh Johann Zarco dan Alex Marquez yang melesat dari posisi lima. Jorge Martin sempat mengambil posisi tiga tapi mengalami masalah.

Alex Marquez langsung menyalip Zarco di putaran kedua. Hujan mulai turun dan pembalap diizinkan untuk menukar motor mulai putaran ketiga.

Duel seru terjadi antara Zarco dengan Fabio Di Giannantonio. Tapi, Raul Fernandez menyalip pembalap asal Prancis itu di putaran keempat dan mulai perlahan mundur. Di depan, jarak makin menipis.

Bahkan, Di Giannantonio bisa memangkas jarak dengan dua kakak-beradik di depannya. Alex Marquez bisa menyalip Marc Marquez di putaran ketujuh dari 12. Ia pun memimpin balapan.

Hujan semakin deras. Para pembalap pun berjatuhan. Marquez tergelincir di tikungan 13! Ia berusaha keras masuk pit untuk ganti motor. Tapi, Alex Marquez pun juga jatuh.

 

