Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Race MotoGP Spanyol 2026: Marco Bezzecchi di Puncak!

KLASEMEN sementara MotoGP 2026 kelar race MotoGP Spanyol 2026 akan diulas Okezone. Rider Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, masih kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 101 angka.

Dalam race di Sirkuit Jerez pada Minggu 26 April 2026 malam WIB, Marco Bezzecchi finis di posisi dua dan mengoleksi 20 angka. Lanjut ke posisi dua ada Jorge Martin (Aprilia Racing) dengan 90 angka.

Marc Marquez terjatuh di MotoGP Spanyol 2026. (Foto: X/@MotoGP)

Melengkapi tiga besar ada Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) yang mengoleksi 71 angka. Bagaimana dengan Marc Marquez (Ducati Lenovo)? Efek gagal finis di Spanyol, Marc Marquez tertahan di posisi lima klasemen dengan 57 poin.

Jalannya Balapan MotoGP Spanyol 2026

Marc Marquez memulai balapan dari posisi terdepan dan langsung memacu motor semaksimal mungkin. Ia tak ingin posisinya dikejar pembalap lain.

Pada lap kedua, Alex Marquez (Gresini Racing) merangsek ke posisi terdepan. Tak lama berselang, Marc Marquez harus menerima kenyataan pahit karena terjatuh di lap kedua!

Setelah Marc Marquez terjatuh, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) menempati posisi kedua dan berusaha menempel Alex Marquez. Marco Bezzecchi mencari celah untuk menyalip Alex Marquez sampai lap ketujuh.