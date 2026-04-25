Hasil Kualifikasi Moto3 Spanyol 2026: Sempat Jatuh, Veda Ega Pratama Start Posisi 17

Veda Ega Pratama harus puas start dari posisi 17 usai terjatuh di Kualifikasi Moto3 Spanyol 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

JEREZ DE LA FRONTERRA – Hasil Kualifikasi Moto3 Spanyol 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama harus puas menempati posisi start 17 dalam sesi yang digelar di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Sabtu (25/4/2026) malam WIB.

Ritme belum ditemukan Veda Ega usai mengikuti sesi latihan bebas 1 dan 2 serta practice sejak Jumat 24 April 2026. Catatan terbaiknya hanyalah posisi 11 pada FP2 yang digelar Sabtu (25/4/2026) sore WIB.

Sementara saat Practice, Veda Ega harus puas menempati urutan 16. Itu artinya, ia wajib mengikuti kualifikasi dari babak pertama (Q1). Namun, momentum didapat mulai dari sini.

Veda Ega berhasil finis kedua dari 12 pembalap di Q1. Remaja asal Gunungkidul itu menorehkan waktu terbaiknya 1 menit 46,103 detik dan berhak melaju ke Q2.

Di sesi ini, Veda Ega bertarung dengan belasan pembalap lain untuk memperebutkan posisi start terbaik. Sayangnya, pembalap muda Indonesia itu sempat terjatuh.