Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Line Up Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2026: Fajar Alfian Tandem Bareng Nikolaus Joaquin!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |08:33 WIB
Daftar Line Up Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2026: Fajar Alfian Tandem Bareng Nikolaus Joaquin!
Fajar Alfian main bareng Nikolaus Joaquin di laga Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

DAFTAR line up tim bulu tangkis Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga tim bulu tangkis Indonesia vs Thailand akan digelar di Forum Horsens Court 1, Horsens, Denmark, pada Minggu (26/4/2026) pukul 13.30 WIB.

1. Duel Panas Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn

Baik Indonesia dan Thailand sama-sama membidik kemenangan. Sebab, hanya kemenangan yang akan membuka jalan mereka ke perempatfinal Piala Thomas 2026.

Jonatan Christie siap tempur melawan Kunlavut. (Foto: X/@INABadminton)

Di laga pertama Grup D, Indonesia menang meyakinkan 5-0 atas Aljazair. Sementara di laga lain, Thailand menghajar Prancis 4-1. Untuk laga siang ini, partai pembuka mempertemukan Jonatan Christie melawan juara dunia 2023, Kunlavut Vitidsarn.

Secara rekor pertemuan, Jonatan Christie lebih unggul dengan delapan kemenangan berbanding tujuh kekalahan. Namun, jika bicara tiga pertemuan terakhir, Kunlavut Vitidsarn lebih unggul dengan selalu meraih kemenangan!

Karena itu, Jonatan Christie wajib waspada. Kemenangan atas Kunlavut Vitidsarn dibutuhkan Jonatan Christie untuk memacu motivasi wakil Indonesia di laga-laga selanjutnya.

2. Kejutan Fajar Alfian

Fajar Alfian yang biasa dipasangkan dengan Muhammad Shohibul Fikri, mendapatkan tandem baru untuk laga hari ini. Ia akan dimainkan dengan Nikolaus Joaquin dan diperankan sebagai ganda kedua.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/40/3214652/susunan_pemain_tim_indonesia_vs_kanada_di_piala_uber_2026_sudah_keluar-zWmx_large.jpg
Susunan Pemain Tim Indonesia vs Kanada di Piala Uber 2026: Merah Putih Turunkan Kekuatan Penuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/40/3214627/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-Rzt1_large.jpg
Bantu Indonesia Hajar Aljazair 5-0, Raymond/Joaquin Tambah Percaya Diri di Piala Thomas 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/40/3214601/tim_bulu_tangkis_indonesia_siap_tampil_di_laga_pertama_piala_uber_2026_melawan_kanada-TSq8_large.jpg
Piala Uber 2026: Tim Indonesia Waspadai Kekuatan Kanada di Partai Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/40/3214583/jonatan_christie_bantu_indonesia_menang_5_0_atas_aljazair_di_piala_thomas_2026_pbsi-pP7H_large.jpg
Hasil Piala Thomas 2026: Bantai Aljazair 5-0, Indonesia Puncaki Klasemen Sementara Grup D!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/40/3214449/chou_tien_chen-Cxqf_large.jpg
Kisah Perburuan Gelar Perdana, Tim Bulu Tangkis Taiwan Siap Dobrak Dominasi Raksasa di Piala Thomas 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/40/3214441/simak_kapan_piala_thomas_dan_uber_2026_dimainkan_dan_tayang_di_mana-FIWi_large.jpg
Piala Thomas dan Uber 2026 Main Jam Berapa dan Tayang di Mana?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement