Daftar Line Up Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2026: Fajar Alfian Tandem Bareng Nikolaus Joaquin!

DAFTAR line up tim bulu tangkis Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga tim bulu tangkis Indonesia vs Thailand akan digelar di Forum Horsens Court 1, Horsens, Denmark, pada Minggu (26/4/2026) pukul 13.30 WIB.

1. Duel Panas Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn

Baik Indonesia dan Thailand sama-sama membidik kemenangan. Sebab, hanya kemenangan yang akan membuka jalan mereka ke perempatfinal Piala Thomas 2026.

Jonatan Christie siap tempur melawan Kunlavut. (Foto: X/@INABadminton)

Di laga pertama Grup D, Indonesia menang meyakinkan 5-0 atas Aljazair. Sementara di laga lain, Thailand menghajar Prancis 4-1. Untuk laga siang ini, partai pembuka mempertemukan Jonatan Christie melawan juara dunia 2023, Kunlavut Vitidsarn.

Secara rekor pertemuan, Jonatan Christie lebih unggul dengan delapan kemenangan berbanding tujuh kekalahan. Namun, jika bicara tiga pertemuan terakhir, Kunlavut Vitidsarn lebih unggul dengan selalu meraih kemenangan!

Karena itu, Jonatan Christie wajib waspada. Kemenangan atas Kunlavut Vitidsarn dibutuhkan Jonatan Christie untuk memacu motivasi wakil Indonesia di laga-laga selanjutnya.

2. Kejutan Fajar Alfian

Fajar Alfian yang biasa dipasangkan dengan Muhammad Shohibul Fikri, mendapatkan tandem baru untuk laga hari ini. Ia akan dimainkan dengan Nikolaus Joaquin dan diperankan sebagai ganda kedua.