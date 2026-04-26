HOME SPORTS MOTOGP

Start Posisi 17, Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Spanyol 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |10:57 WIB
Start Posisi 17, Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Spanyol 2026?
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama berpotensi naik podium di Moto3 Spanyol 2026. (Foto: X/@honda_team_asia)
START posisi 17, Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Spanyol 2026? Race keempat Moto3 2026 akan berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu, (26/4/2026) pukul 16.00 WIB.

Veda Ega Pratama tidak akan memulai balapan dari barisan depan. Rider 17 tahun ini akan memulai balapan dari baris belakang, yakni start dari posisi 17!

Veda Ega Pratama berjuang mendapatkan hasil positif di Spanyol. (Foto: Instagram/@veda_54)

1. Kenangan Manis di Sirkuit Jerez

Meski start dari posisi belakang, bukan berarti Veda Ega Pratama tidak memiliki peluang naik podium, atau setidaknya finis lima besar. Saat turun di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda Ega Pratama sempat mencatatkan performa luar biasa saat balapan di Sirkuit Jerez.

Veda Ega Pratama yang memulai balapan dari posisi 15, sanggup finis di posisi tiga alias naik podium! Hasil positif tahun lalu itu dapat dijadikan motivasi Veda Ega Pratama untuk meraih hasil positif di balapan sore ini.

2. Angkat Nama Baik Honda Team Asia

Veda Ega Pratama bisa dibilang satu-satunya pembalap Honda Team Asia yang tampil oke di Moto3 2026. Sebab, rekan Veda Ega Pratama, Zen Mitani, mencatatkan hasil yang belum optimal sejauh ini.

Rider asal Jepang ini hanya finis ke-22 di Thailand, serta ke-16 di Brasil. Terakhir di Moto3 Amerika Serikat 2026, Zen Mitani gagal finis.

 

