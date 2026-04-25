Veda Ega Pratama Targetkan Podium di Moto3 Spanyol 2026: Siap Bangkit Usai Kegagalan di Austin!

JEREZ – Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menegaskan kesiapannya untuk bangkit pada seri Moto3 Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez. Setelah hasil mengecewakan di Amerika Serikat, pembalap asal Gunungkidul ini mengusung misi penebusan demi mengamankan poin maksimal di daratan Eropa.

Ajang Moto3 2026 kembali bergulir di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada 24 hingga 26 April 2026. Balapan ini menjadi lanjutan setelah jeda sekitar tiga pekan sejak seri terakhir di Austin, Texas, pada 29 Maret lalu.

Veda menyambut seri balapan Moto3 Spanyol 2026 dengan penuh optimisme. Pembalap berusia 17 tahun tersebut menegaskan tidak ingin larut dalam hasil buruk di seri sebelumnya dan siap mengejar hasil positif pada akhir pekan ini.

Veda mengaku antusias kembali turun ke lintasan setelah jeda kompetisi tersebut. Dia menyebut waktu istirahat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesiapan menghadapi seri berikutnya.

"Saya sangat senang bisa kembali balapan setelah tiga minggu ini," kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip pada Sabtu (25/4/2026).

Veda Ega Pratama berlatih di Sirkuit Aspar jelang Moto3 Spanyol 2026 (Foto: Instagram/@circuitaspar)

"Ini adalah periode yang baik untuk mengatur ulang, berlatih, dan mempersiapkan diri untuk bagian selanjutnya dari musim ini," tambah Veda.

1. Melupakan Insiden Highside di Austin

Pada balapan terakhir di Austin, Veda gagal finis usai mengalami insiden di tikungan 11 pada putaran kelima. Rider kelahiran Yogyakarta itu terjatuh akibat highside dan tidak dapat melanjutkan lomba setelah motornya tertabrak pembalap lain.