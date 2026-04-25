HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Sakit Hati Alex Rins, Didepak Yamaha demi Ai Ogura di MotoGP 2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |00:01 WIB
Kisah Sakit Hati Alex Rins, Didepak Yamaha demi Ai Ogura di MotoGP 2027
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Alex Rins. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
JEREZ – Pembalap asal Spanyol, Alex Rins, secara resmi mengonfirmasi perjalanannya bersama tim pabrikan Yamaha akan berakhir pada penghujung MotoGP 2026. Kursi panas yang ditinggalkannya dikabarkan kuat bakal diisi oleh bintang muda asal Jepang, Ai Ogura, mulai musim 2027 mendatang.

Kabar ini bukan sekadar rumor belaka. Rins mengungkapkan dirinya mengetahui nasib pahit tersebut melalui sebuah percakapan telepon yang jujur dengan Bos Tim Yamaha, Massimo  Meregalli beberapa hari jelang MotoGP Spanyol 2026.

1. Tinggalkan Yamaha

Meski awalnya Meregalli enggan bicara karena terikat aturan internal, hubungan dekatnya dengan Rins membuatnya memilih untuk berterus terang. Dalam telepon tersebut, Meregalli mengonfirmasi Yamaha telah mengamankan tanda tangan pembalap kedua untuk mendampingi rekan setim baru Fabio Quartararo nantinya.

Pemilik enam kemenangan di kelas utama ini tidak menutupi rasa kecewanya setelah bertaruh besar pindah dari LCR Honda ke Yamaha pada 2024. Rins awalnya berharap bisa menjadi bagian penting dari proyek mesin V4 baru yang sedang dikembangkan Yamaha, namun kini ia dipastikan tidak akan mencicipi hasil akhir dari pengembangan tersebut.

Alex Rins. (Foto: Instagram/alexrins)
Alex Rins. (Foto: Instagram/alexrins)

“Sebelas hari yang lalu, saya menelepon Massimo Meregalli, hanya panggilan biasa. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Ketika saya meneleponnya, saya langsung bertanya, apakah ada kabar terbaru?” jelas Rins, dilansir dari Crash, Sabtu (25/4/2026).

“Dan dia tidak mengatakan apa pun. Jadi saya berkata, ‘Maio?’ Dia mengatakan kepada saya bahwa dia seharusnya tidak mengatakan apa pun tetapi dia akan memberi tahu saya karena dia memiliki hubungan yang baik dengan saya,” tambahnya.

“Dia berkata, ‘Jangan katakan apa pun sekarang, tetapi kami telah menandatangani pembalap kedua,” lanjut Rins.

 

Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Spanyol 2026: Fabio Di Giannantonio Tercepat, Marc Marquez Gagal Tembus 3 Besar
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Spanyol 2026 di Vision+, Marco Bezzecchi Siap Lanjutkan Tren Positif!
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas Seri Spanyol?
Jelang MotoGP Spanyol 2026, Marc Marquez Bongkar Kunci Segel 7 Trofi MotoGP: Bakat Saja Enggak Cukup!
3 Pembalap yang Bisa Jegal Marco Bezzecchi di MotoGP Spanyol 2026, Nomor 1 Marc Marquez!
Jadwal MotoGP Spanyol 2026: Duel Sengit Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di Sirkuit Jerez?
