HOME SPORTS MOTOGP

Punya Kenangan Manis, Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Spanyol 2026?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |11:37 WIB
Veda Ega Pratama memiliki kenangan manis di Sirkuit Jerez-Angel Nieto (Foto: Instagram/@veda_54)
PEMBALAP muda Indonesia Veda Ega Pratama memiliki kenangan manis dengan Sirkuit Jerez-Angel Nieto di Jerez de la Fronterra yang akan jadi tuan rumah Moto3 Spanyol 2026. Akankah naik podium di akhir pekan ini?

Veda Ega mencuri perhatian usai tampil apik di tiga seri awal Moto3 2026. Ia finis posisi lima pada balapan di Thailand dan naik podium dengan finis ketiga pada Moto3 Brasil 2026.

Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
Sayangnya, Veda gagal finis pada balapan di Amerika Serikat, akhir Maret silam, karena mengalami kecelakaan. Kini, fokusnya ditujukan pada Moto3 Spanyol 2026 yang akan digelar 24-26 April.

1. Podium di Jerez

Tekad untuk bangkit diusung Veda pada balapan ini. Kebetulan, Sirkuit Jerez-Angel Nieto membawa kenangan manis untuknya terutama pada ajang Red Bull Rookies Cup 2025.

Ya, setahun lalu, Veda bikin keajaiban di sirkuit sepanjang 4,428 kilometer (km) tersebut. Memulai balapan dari posisi 15, ia mampu mengakhiri lomba di urutan ketiga alias naik podium!

Keberhasilan itu tidak terlepas dari start brilian. Begitu lima lampu merah padam, Veda langsung melesat dan mengganggu urutan tiga besar. Ia pun bertarung sengit dengan Hakim Danish dan Brian Uriarte.

 

