Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Spanyol 2026: Fabio Di Giannantonio Tercepat, Marc Marquez Gagal Tembus 3 Besar

JEREZ – Pembalap Pertamin Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio tampil menggila pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Jumat (24/5/2026) sore WIB. Di Giannantonio sukses mengunci posisi puncak sebagai yang tercepat, mengungguli rekan setimnya, Franco Morbidelli, dan pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez.

Diggia —sapaan akrab Fabio Di Giannantonio— menunjukkan dominasinya sejak awal dan berhasil membukukan catatan waktu terbaik 1 menit 36,954 detik untuk mengamankan tempat pertama. Sementara Marc Marquez gagal menembus tiga besar usai hanya bisa berada di posisi kelima.

Jalannya Balapan

Fabio Di Giannantonio sebenarnya memulai sesi latihan bebas dengan cukup menjanjikan lewat torehan 1 menit 38,087 detik. Namun, persaingan ketat langsung tersaji di lintasan saat Alex Marquez dan Marc Marquez mulai memacu motor Ducati mereka lebih kencang.

Catatan waktu awal Diggia tak bertahan lama setelah duo Marquez berhasil menggusur posisinya di papan atas. Alex Marquez sempat memimpin jalannya sesi, dibuntuti Marc Marquez di posisi kedua, sementara Diggia merosot ke urutan ketiga hingga 15 menit awal sesi, dengan Francesco Bagnaia mengintai di urutan keempat.

Situasi di papan atas cenderung stabil hingga memasuki pertengahan sesi latihan bebas pertama. Namun, mendekati menit-menit krusial, perubahan peta kekuatan mulai terlihat ketika Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) mulai melakukan improvisasi tajam.

Pembalap berpaspor Italia itu sempat merangsek ke urutan kedua sebelum akhirnya Franco Morbidelli memberikan kejutan dengan mengambil alih posisi Bezzecchi di akhir sesi. Sementara itu, Diggia kembali mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 36,954 detik yang bertahan hingga bendera finis berkibar.

Hasil akhir FP1 MotoGP Spanyol 2026 ini memastikan Diggia menjadi yang tercepat. Sementara itu, Marc Marquez harus puas mengakhiri sesi di posisi kelima setelah sempat bersaing ketat di barisan depan pada awal latihan.