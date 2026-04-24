Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Spanyol 2026: Fabio Di Giannantonio Tercepat, Marc Marquez Gagal Tembus 3 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |17:33 WIB
Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio. (Foto: Instagram/vr46racingteam)
A
A
A

JEREZ – Pembalap Pertamin Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio tampil menggila pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Jumat (24/5/2026) sore WIB. Di Giannantonio sukses mengunci posisi puncak sebagai yang tercepat, mengungguli rekan setimnya, Franco Morbidelli, dan pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez.

Diggia —sapaan akrab Fabio Di Giannantonio— menunjukkan dominasinya sejak awal dan berhasil membukukan catatan waktu terbaik 1 menit 36,954 detik untuk mengamankan tempat pertama. Sementara Marc Marquez gagal menembus tiga besar usai hanya bisa berada di posisi kelima.

Jalannya Balapan

Fabio Di Giannantonio sebenarnya memulai sesi latihan bebas dengan cukup menjanjikan lewat torehan 1 menit 38,087 detik. Namun, persaingan ketat langsung tersaji di lintasan saat Alex Marquez dan Marc Marquez mulai memacu motor Ducati mereka lebih kencang.

Catatan waktu awal Diggia tak bertahan lama setelah duo Marquez berhasil menggusur posisinya di papan atas. Alex Marquez sempat memimpin jalannya sesi, dibuntuti Marc Marquez di posisi kedua, sementara Diggia merosot ke urutan ketiga hingga 15 menit awal sesi, dengan Francesco Bagnaia mengintai di urutan keempat.

Situasi di papan atas cenderung stabil hingga memasuki pertengahan sesi latihan bebas pertama. Namun, mendekati menit-menit krusial, perubahan peta kekuatan mulai terlihat ketika Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) mulai melakukan improvisasi tajam.

Pembalap berpaspor Italia itu sempat merangsek ke urutan kedua sebelum akhirnya Franco Morbidelli memberikan kejutan dengan mengambil alih posisi Bezzecchi di akhir sesi. Sementara itu, Diggia kembali mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 36,954 detik yang bertahan hingga bendera finis berkibar.

Hasil akhir FP1 MotoGP Spanyol 2026 ini memastikan Diggia menjadi yang tercepat. Sementara itu, Marc Marquez harus puas mengakhiri sesi di posisi kelima setelah sempat bersaing ketat di barisan depan pada awal latihan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/38/3214404/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_motogp_spanyol_2026_di_vision-TVld_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Spanyol 2026 di Vision+, Marco Bezzecchi Siap Lanjutkan Tren Positif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/38/3214369/simak_jadwal_motogp_2026_hari_ini_di_spanyol-E8o3_large.jpg
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas Seri Spanyol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/38/3214211/marc_marquez_menggila_di_ajang_motogp_ducaticorse-HIhK_large.jpg
Jelang MotoGP Spanyol 2026, Marc Marquez Bongkar Kunci Segel 7 Trofi MotoGP: Bakat Saja Enggak Cukup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/38/3214207/3_pembalap_yang_berpotensi_jegal_marco_bezzecchi_di_motogp_spanyol_2026_marcobez72-BtRK_large.jpg
3 Pembalap yang Bisa Jegal Marco Bezzecchi di MotoGP Spanyol 2026, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/38/3214202/jadwal_motogp_spanyol_2026_marcobez72-ZH5K_large.jpg
Jadwal MotoGP Spanyol 2026: Duel Sengit Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di Sirkuit Jerez?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/38/3214301/marc_marquez_bicara_momen_yang_paling_bikin_gugup_dan_gelisah_dalam_kariernya_di_motogp-jXpN_large.jpg
Marc Marquez Bicara Momen yang Paling Bikin Gugup dan Gelisah dalam Kariernya di MotoGP
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement