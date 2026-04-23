HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap yang Bisa Jegal Marco Bezzecchi di MotoGP Spanyol 2026, Nomor 1 Marc Marquez!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |20:05 WIB
Marco Bezzecchi berpotensi terjegal di MotoGP Spanyol 2026. (Foto: Instagram/@marcobez72)
SEBANYAK 3 pembalap yang bisa menjegal Marco Bezzecchi di MotoGP Spanyol 2026 akan diulas Okezone. Marco Bezzecchi berstatus satu-satunya pembalap yang pernah memenangkan main race di MotoGP 2026.

Rider Aprilia Racing itu memenangkan tiga race beruntun di MotoGP 2026, yakni di Thailand, Brasil dan Amerika Serikat. Bahkan jika ditarik ke belakang di dua race pamungkas MotoGP 2025, Marco Bezzecchi telah memenangkan lima seri beruntun!

Namun, untuk seri keempat MotoGP 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez pada 24-26 April 2026, Marco Bezzecchi tak bisa bersantai. Sebab, rider asal Italia itu akan mendapatkan tekanan dari beberapa pembalap yang berpotensi bangkit. Lantas, siapa saja pembalap yang berpotensi menjegal Marco Bezzecchi?

Berikut 3 pembalap yang bisa Jegal Marco Bezzecchi di MotoGP Spanyol 2026:

1. Marc Marquez

Marc Marquez

Manajer Ducati Corse Gigi Dall’Igna mengatakan Marc Marquez sudah pulih 100 persen dari cedera bahu jelang MotoGP Spanyol 2026. Keyakinan itu membuat Marc Marquez berpeluang bangkit di MotoGP Spanyol 2026.

“Memang dia mengalami cedera yang cukup serius dan melewatkan lima balapan di akhir musim, sehingga masih dalam proses pemulihan. Tapi, jujur saja, saya melihatnya dalam kondisi baik dan saya yakin dia akan kembali 100 persen di Jerez,” kata Gigi Dall’Igna, Okezone mengutip dari Motosan, Kamis (23/4/2026).

Marc Marquez juga memiliki pengalaman manis di Sirkuit Jerez. Rider 33 tahun ini pernah tiga kali jawara di Sirkuit Jerez. Karena itu, jangan heran jika Marc Marquez meraih kemenangan di Spanyol akhir pekan ini.

 

