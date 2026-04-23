Jadwal MotoGP Spanyol 2026: Duel Sengit Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di Sirkuit Jerez?

JADWAL MotoGP Spanyol 2026 sudah dirilis. Race keempat MotoGP 2026 akan berlangsung di Sirkuit Jerez pada 24-26 April 2026. Setelah Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) memenangkan tiga race awal MotoGP 2026, waktunya pembalap lain meraih kemenangan?

1. Marc Marquez Tumbangkan Marco Bezzecchi di Jerez?

Ketika Marco Bezzecchi memenangkan tiga race awal, lain halnya dengan Marc Marquez. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- yang berstatus juara MotoGP 2025, justru belum pernah naik podium tahun ini.

Marc Marquez berpotensi bangkit di MotoGP Spanyol 2026.

Setelah gagal finis di Thailand, Marc Marquez hanya menyelesaikan balapan di posisi empat (Brasil) dan lima (Amerika Serikat). Jelang balapan akhir pekan nanti, keyakinan diungkap manajer Ducati Corse Gigi Dall’Igna.

Ia mengatakan kondisi fisik yang menjadi masalah Marc Marquez musim ini, pelan-pelan sudah teratasi. Gigi Dall’Igna optimistis kondisi fisik Marc Marquez sudah 100 persen di balapan akhir pekan nanti.

“Memang dia mengalami cedera yang cukup serius dan melewatkan lima balapan di akhir musim, sehingga masih dalam proses pemulihan. Tapi, jujur saja, saya melihatnya dalam kondisi baik dan saya yakin dia akan kembali 100 persen di Jerez,” kata Gigi Dall’Igna, Okezone mengutip dari Motosan, Kamis (23/4/2026).

Jika benar sudah pulih 100 persen, Marc Marquez berpotensi menyulitkan rider terkuat di MotoGP 2026, Marco Bezzecchi. Satu lagi, Marc Marquez pernah tiga kali menjadi jawara di Sirkuit Jerez, tepatnya pada 2014, 2018 dan 2019.