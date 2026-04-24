Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Spanyol 2026 di Vision+, Marco Bezzecchi Siap Lanjutkan Tren Positif!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |12:12 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Spanyol 2026 di Vision+, Marco Bezzecchi Siap Lanjutkan Tren Positif!
Simak jadwal dan link live streaming MotoGP Spanyol 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Seri Eropa MotoGP 2026 akan segera dimulai lewat Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Spain 2026. Balapan yang selalu menghadirkan duel sengit ini bisa disaksikan secara live streaming di VISION+. Klik di sini untuk nonton streaming. 

Tiga seri pertama MotoGP 2026 menghadirkan kejutan besar. Tim Aprilia Racing tampil luar biasa dengan performa yang konsisten dan kompetitif di setiap lintasan.

Marco Bezzecchi siap menggila di MotoGP Brasil 2026

Sorotan utama tentu mengarah pada Marco Bezzecchi yang berhasil mencatat hattrick kemenangan di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat. Hasil ini menempatkannya sebagai pemuncak klasemen sementara sekaligus pembalap paling difavoritkan musim ini.

Keunggulan Aprilia terlihat dari kombinasi motor yang stabil, strategi tim yang matang, serta kemampuan Bezzecchi dalam menjaga ritme balapan sejak start hingga garis finis.

Memasuki MotoGP Spanyol 2026, karakter lintasan yang teknis akan menjadi ujian berbeda, dikenal dengan tikungan beruntun yang menuntut keseimbangan motor dan presisi tinggi dari pembalap.

Kondisi ini membuka peluang bagi tim lain untuk mengejar ketertinggalan. Ducati, Yamaha, hingga KTM diperkirakan akan tampil lebih agresif demi memutus dominasi Aprilia. Siapakah yang akan menguasai lintasan Spanyol?

Jadwal MotoGP Spanyol 2026

Seluruh rangkaian Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Spain 2026 dapat diikuti melalui VISION+:

Jumat, 24 April 2026

13:55 WIB | Free Practice 1

18:10 WIB | Practice

Sabtu, 25 April 2026

13:32 WIB | Practice 2

16:10 WIB | Qualifying

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement