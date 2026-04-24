Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Spanyol 2026 di Vision+, Marco Bezzecchi Siap Lanjutkan Tren Positif!

JAKARTA – Seri Eropa MotoGP 2026 akan segera dimulai lewat Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Spain 2026. Balapan yang selalu menghadirkan duel sengit ini bisa disaksikan secara live streaming di VISION+.

Tiga seri pertama MotoGP 2026 menghadirkan kejutan besar. Tim Aprilia Racing tampil luar biasa dengan performa yang konsisten dan kompetitif di setiap lintasan.

Sorotan utama tentu mengarah pada Marco Bezzecchi yang berhasil mencatat hattrick kemenangan di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat. Hasil ini menempatkannya sebagai pemuncak klasemen sementara sekaligus pembalap paling difavoritkan musim ini.

Keunggulan Aprilia terlihat dari kombinasi motor yang stabil, strategi tim yang matang, serta kemampuan Bezzecchi dalam menjaga ritme balapan sejak start hingga garis finis.

Memasuki MotoGP Spanyol 2026, karakter lintasan yang teknis akan menjadi ujian berbeda, dikenal dengan tikungan beruntun yang menuntut keseimbangan motor dan presisi tinggi dari pembalap.

Kondisi ini membuka peluang bagi tim lain untuk mengejar ketertinggalan. Ducati, Yamaha, hingga KTM diperkirakan akan tampil lebih agresif demi memutus dominasi Aprilia. Siapakah yang akan menguasai lintasan Spanyol?

Jadwal MotoGP Spanyol 2026

Seluruh rangkaian Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Spain 2026 dapat diikuti melalui VISION+:

Jumat, 24 April 2026

13:55 WIB | Free Practice 1

18:10 WIB | Practice

Sabtu, 25 April 2026

13:32 WIB | Practice 2

16:10 WIB | Qualifying