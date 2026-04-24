HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas Seri Spanyol?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |08:21 WIB
Simak jadwal MotoGP 2026 hari ini di Spanyol (Foto: Facebook/MotoGP)
JEREZ DE LA FRONTERRA – Jadwal MotoGP 2026 hari ini, Jumat (24/4/2026), sudah diketahui. Akankah Marc Marquez langsung menggila di sesi latihan bebas?

MotoGP 2026 kembali setelah jeda singkat selama tiga pekan. Seri keempat bertajuk MotoGP Spanyol 2026 siap digelar di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Spanyol, 24-26 April.

1. Marco Bezzecchi vs Marc Marquez

Marc Marquez beraksi di MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Marco Bezzecchi tengah jadi protagonis di MotoGP 2026 dengan menyapu bersih kemenangan pada tiga seri awal. Pembalap Aprilia Racing itu langsung memimpin klasemen dan jadi kandidat kuat juara dunia.

Sementara, sang juara dunia bertahan, Marc Marquez, masih bergelut dengan kondisi fisiknya. Finis terbaik pembalap tim Ducati Lenovo itu hanyalah posisi empat pada balapan di MotoGP Brasil 2026.

Marquez mengakui tidak tampil maksimal karena tubuhnya belum dalam kondisi 100 persen. Dengan jeda selama tiga pekan, ia fokus pada pemulihan dan kini siap menggila!

Seperti biasa, hari pertama akan diisi dengan latihan bebas dan practice atau penentuan jatah kualifikasi. Para pembalap harus langsung tancap gas jika tidak ingin kehilangan momentum.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/38/3214211/marc_marquez_menggila_di_ajang_motogp_ducaticorse-HIhK_large.jpg
Jelang MotoGP Spanyol 2026, Marc Marquez Bongkar Kunci Segel 7 Trofi MotoGP: Bakat Saja Enggak Cukup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/38/3214207/3_pembalap_yang_berpotensi_jegal_marco_bezzecchi_di_motogp_spanyol_2026_marcobez72-BtRK_large.jpg
3 Pembalap yang Bisa Jegal Marco Bezzecchi di MotoGP Spanyol 2026, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/38/3214202/jadwal_motogp_spanyol_2026_marcobez72-ZH5K_large.jpg
Jadwal MotoGP Spanyol 2026: Duel Sengit Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di Sirkuit Jerez?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/38/3214301/marc_marquez_bicara_momen_yang_paling_bikin_gugup_dan_gelisah_dalam_kariernya_di_motogp-jXpN_large.jpg
Marc Marquez Bicara Momen yang Paling Bikin Gugup dan Gelisah dalam Kariernya di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/38/3214277/marc_marquez-q1Bl_large.jpg
Tenangkan Fans Ducati, Marc Marquez Siap Menggila di MotoGP Spanyol 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/38/3214213/berikut_lima_sirkuit_motogp_yang_paling_sering_dimenangkan_marc_marquez-LtH2_large.jpeg
5 Sirkuit MotoGP yang Paling Sering Dimenangkan Marc Marquez, Nomor 1 Berbuah Julukan Manis
