Marc Marquez Bicara Momen yang Paling Bikin Gugup dan Gelisah dalam Kariernya di MotoGP

BUKAN saat mengejar gelar juara atau debut, Marc Marquez angkat bicara soal momen yang paling bikin gugup selama kariernya di MotoGP. Ternyata, itu adalah ketika uji coba bareng Ducati Corse!

Marquez mengawali kariernya bersama Honda pada 2013. Selama 10 musim, pria asal Spanyol itu sukses besar dan mempersembahkan enam gelar MotoGP untuk tim asal Jepang itu.

1. Keterpurukan

Marc Marquez menjalani tes pascamusim bersama motor Ducati Desmosedici GP23 (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

Tetapi setelah 2020, Marquez mengalami keterpurukan dan gagal berkembang. Cedera dan performa motor yang kurang memadai membuatnya tertinggal dari para rival.

Pada akhir 2023, Marquez akhirnya memutuskan pindah ke tim Gresini Racing. Sebelum memulai musim pertamanya, ia mencoba motor Ducati Desmosedici GP pertamanya dalam tes pra-musim.

2. Gugup dan Gelisah

Momen itu adalah hal yang paling membuatnya gelisah. Sebab, Marquez harus menanggung beban ekspektasi semua orang yang diberikan kepadanya. Ia khawatir tak mampu berjaya bersama Ducati.

"Hari di mana saya paling gugup adalah saat menguji Ducati di Valencia (November 2023); itu lebih karena tekanan," kata Marquez dikutip dari Crash, Kamis (23/4/2026).