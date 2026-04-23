HOME SPORTS NETTING

Indonesia Wajib Waspada, Prancis Tebar Ancaman Jelang Piala Thomas 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |09:59 WIB
Indonesia Wajib Waspada, Prancis Tebar Ancaman Jelang Piala Thomas 2026
Ganda putra asal Prancis, Christo Popov bersama Toma Junior Popov. (Foto: Instagram/team_popov)
HORSENS – Menjelang perhelatan Piala Thomas 2026 yang akan berlangsung di Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei mendatang, tim bulu tangkis putra Prancis datang dengan status penantang serius. Setelah delapan tahun tertahan di fase grup, kekuatan baru dari Negeri Menara Eiffel ini diyakini memiliki potensi besar untuk menembus podium juara.

Kepercayaan diri Prancis ini bukan tanpa alasan. Februari lalu, mereka mengirimkan pesan peringatan ke seluruh dunia setelah berhasil menghentikan dominasi panjang Denmark untuk merebut gelar juara European Mens Team Championships 2026.

Kini, dengan skuad yang jauh lebih matang, Prancis mengincar pencapaian yang lebih tinggi dari sekadar perempatfinal di ajang Piala Thomas.

1. Kekuatan Tunggal yang Menakutkan

Senjata utama Prancis tahun ini terletak pada kedalaman sektor tunggal mereka yang sangat kompetitif di level elit dunia. Mereka dipimpin oleh Christo Popov yang kini menduduki peringkat 4 dunia, didampingi oleh talenta muda Alex Lanier di peringkat 10, serta Toma Junior Popov yang menempati peringkat 17 dunia.

Komposisi tersebut menjadikan Prancis salah satu tim dengan lini tunggal paling merata di turnamen kali ini.

alex lanier foto ig @alexlanier.bad
alex lanier foto ig @alexlanier.bad

Lalu pada sektor ganda, kekuatan mereka juga kian solid. Popov bersaudara tidak hanya menjadi tumpuan di tunggal, tetapi juga mulai merangkak naik sebagai pasangan ganda peringkat 22 dunia.

Selain itu, Prancis memiliki duet Eloi Adam dan Leo Rossi yang berada di peringkat 41 dunia sebagai opsi tambahan. Dengan materi pemain seperti ini, Prancis memiliki fleksibilitas strategi yang bisa menyulitkan tim-tim raksasa.

 

Demi Tampil Maksimal di Piala Thomas dan Uber 2026, Tim Bulu Tangkis Indonesia Gelar Mini Simulasi!
Jonatan Christie atau Alwi Farhan yang Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia di Piala Thomas 2026?
Moh Zaki Ubaidillah Tak Sabar Main di Piala Thomas 2026, Siap Jadi Andalan Tim Bulu Tangkis Indonesia!
Kisah Sombong Pebulu Tangkis Soh Wooi Yik, Sebut Malaysia Bisa Taklukkan Siapa pun di Piala Thomas 2026
3 Pebulu Tangkis Top dunia yang Absen di Piala Uber 2026, Nomor 1 Baru Pensiun
Jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2026: Waktunya Juara, Jonatan Christie Dkk?
