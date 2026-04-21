Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Legenda MotoGP Dukung Marc Marquez Pecahkan Rekor Gila Miliknya dan Valentino Rossi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |17:22 WIB
Legenda MotoGP Dukung Marc Marquez Pecahkan Rekor Gila Miliknya dan Valentino Rossi!
Giacomo Agostini mendukung penuh upaya Marc Marquez memecahkan rekor gila miliknya (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

LEGENDA hidup MotoGP, Giacomo Agostini, mendukung penuh upaya Marc Marquez memecahkan rekor gila miliknya dan Valentino Rossi. Apalagi, kondisi cukup mendukung untuk saat ini.

Agostini hingga kini dianggap sebagai pembalap motor terbaik sepanjang masa. Ia memiliki rekor 15 gelar juara di semua kelas dan 8 di antaranya diraih di kelas premier (500cc/MotoGP).

Giacomo Agostini

Pria asal Italia itu juga memegang rekor sebagai pemenang balapan terbanyak di semua kelas dengan 122 buah disusul Rossi dengan 115. Sebanyak 68 kemenangan di antaranya dibukukan Agostini di kelas premier.

1. Kemenangan Terbanyak di Balap Motor

Catatan kemenangan di kelas MotoGP atau premier itu sudah dilewati Marquez yang sudah naik podium teratas sebanyak 73 kali. Nah, Agostini mendukung rekor lainnya untuk dipecahkan The Baby Alien.

Utamanya, rekor yang terancam adalah kemenangan terbanyak di semua kelas. Marquez saat ini sudah mengukir 99 kemenangan. Butuh 24 kali naik podium teratas untuk memecahkan catatan tersebut.

“Kami hampir setara dalam artian saya pernah balapan di dua kategori, tetapi jumlah balapannya lebih sedikit,”papar Agostini, mengutip dari Motosan, Selasa (21/4/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/38/3213824/marco_bezzecchi_berpeluang_juara_motogp_2026_marcobez72-x8ac_large.jpg
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement