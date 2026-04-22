WM Runcovery, Hadirkan Konsep Lari Sekaligus Edukasi Recovery Berbasis Fisioterapi

SURABAYA - WM Center sukses menggelar event lari bertajuk “WM Runcovery” di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 20 April 2026. Mengusung konsep fun run 5K, kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya recovery berbasis fisioterapi bagi para pelari.

Kegiatan ini juga turut diikuti oleh sejumlah pelari dan figur publik seperti Luthfigo, Ido Prakoso, Daniel Kur, Prasasty, Jenna Sarita, Chaterina Diyah, dan Paramitha yang meramaikan suasana lari bersama. Event itu sekaligus sebagai bagian dari grand opening WM Center Surabaya yang berlokasi di kawasan Citraland Surabaya.

1. Run Assessment

Peserta tidak hanya menyelesaikan rute, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan run assessment. Itu guna melihat teknik berlari, efisiensi gerak, hingga potensi risiko cedera.

Bagi pelari, hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan performa tanpa harus mengorbankan kondisi tubuh. Di lokasi trek lari juga terdapat layanan recovery dan treatment untuk para peserta.