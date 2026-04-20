HOME SPORTS MOTOGP

Prediksi Alex Criville: Marc Marquez dan Ducati Kehilangan Taji di MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |14:54 WIB
Prediksi Alex Criville: Marc Marquez dan Ducati Kehilangan Taji di MotoGP 2026
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
BOLOGNA – Legenda balap motor dunia, Alex Criville, memberikan analisis tajam mengenai peta persaingan MotoGP 2026 yang dinilainya mulai bergeser. Criville memprediksi sang juara bertahan, Marc Marquez, beserta pabrikan Ducati akan menghadapi rintangan yang jauh lebih berat musim ini seiring dengan meningkatnya kesiapan para kompetitor lainnya di lintasan.

Marc Marquez yang saat ini berada dalam naungan Ducati Lenovo belum naik podium sampai dengan seri ketiga MotoGP 2026. Padahal, pembalap tersebut berstatus juara MotoGP 2025.

Alex mengatakan persaingan MotoGP 2026 akan lebih berwarna dan tentunya sangat menarik dipantau. Untuk sementara waktu pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, tampil cukup konsisten karena meraih tiga kemenangan beruntun.

"Tahun ini terbukti sangat menarik, musim yang sangat ketat. Tahun lalu Marc Márquez mendominasi dengan penuh percaya diri, mengamankan gelar juara dunia dengan lima Grand Prix tersisa. Namun, saya merasa musim ini akan jauh lebih ketat," kata Alex dilansir dari Motosan, Senin (20/4/2026).

Marc Marquez. (Foto; Ducati Corse)
Marc Marquez. (Foto; Ducati Corse)

1. Berakhirnya Era Dominasi Ducati

Menurutnya Marc Marquez dan Ducati sangat sulit berjaya dalam MotoGP 2026. Hal itu jika tidak benar-benar melakukan sederet evaluasi agar bisa kembali bersaing.

 

