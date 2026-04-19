Cetak Rekor di Italia, Qarrar Firhand Selangkah Lagi Rengkuh Juara Umum WSK Euro Series 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |19:52 WIB
Cetak Rekor di Italia, Qarrar Firhand Selangkah Lagi Rengkuh Juara Umum WSK Euro Series 2026
Pembalap Indonesia, Qarrar Firhand. (Foto: Ist)
LONATO – Pembalap berbakat asal Indonesia, Qarrar Firhand, baru saja menorehkan tinta emas dalam sejarah balap gokart internasional pada ajang WSK Euro Series 2026. Bertanding di Sirkuit Internasional South Garda Karting, Italia, Qarrar tampil dominan dengan menyapu bersih podium sejak sesi Heats, Prefinal, hingga akhirnya sukses mengamankan posisi runner-up di partai final.

Pencapaian luar biasa pada Sabtu, 18 April 2026 tersebut menjadikan Qarrar sebagai pembalap Indonesia pertama dalam sejarah yang berhasil menjuarai seri sekaligus memuncaki klasemen WSK Euro Series. Hasil ini memperkokoh posisinya sebagai talenta muda yang patut diperhitungkan di level dunia.

1. Ambisi Juara Umum

Dengan koleksi 212 poin, Qarrar kini unggul jauh di atas para pembalap elite asal Jerman, Spanyol, Inggris, maupun Turki. Akumulasi poin yang signifikan ini menempatkannya sebagai kandidat terkuat untuk menyabet gelar Juara Umum pada tahun ini.

Qarrar menyatakan sangat senang dapat berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia. Dia pun akan berusaha mempertahankan konsistensi penampilannya di lintasan balap.

Qarrar Firhand. (Foto: Dok. Pribadi)

"Saya bener-bener happy bisa sapu bersih podium kali ini. Semuanya pas banget, jadi saya bisa tampil all out," kata Qarrar dalam keterangannya.

"Sekarang fokus aku cuma satu, bawa pulang gelar juara umum bagi Indonesia," tambahnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/43/3213338/common_ground_fight_siap_guncang_dunia_combat_tanah_air_istimewa-BuDp_large.jpg
Kolaborasi Kreatif Jadi Kunci, Common Ground Fight Siap Guncang Dunia Combat Sport Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/43/3213253/simak_cara_nonton_dan_link_live_streaming_kejuaraan_nasional_drifting_2026-EcV6_large.jpg
Cara Nonton dan Link Live Streaming Kejuaraan Nasional Drifting 2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/43/3213270/olahraga_menyelam_atau_diving_bisa_menjadi_senjata_indonesia_mencuri_perhatian_dunia_internasional-fiuZ_large.jpeg
Olahraga Menyelam Jadi Senjata Curi Perhatian Dunia Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/43/3212755/gout_gout_mencuri_perhatian_publik_setelah_memecahkan_rekor_usain_bolt-f1vK_large.jpg
Sprinter Gout Gout Disebut Lebih Cepat dari Usain Bolt!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/43/3212500/hector_souto_ingin_lihat_pemain_futsal_di_indonesia_hidup_sejahtera_okezone-PIBg_large.jpg
Mimpi Besar Hector Souto, Lihat Pemain Futsal di Indonesia Hidup Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/43/3212459/abdul_hadi-IgJx_large.jpg
Indonesia Borong 25 Medali dan Pecahkan Rekor Dunia Para Powerlifting
