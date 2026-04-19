Cetak Rekor di Italia, Qarrar Firhand Selangkah Lagi Rengkuh Juara Umum WSK Euro Series 2026

LONATO – Pembalap berbakat asal Indonesia, Qarrar Firhand, baru saja menorehkan tinta emas dalam sejarah balap gokart internasional pada ajang WSK Euro Series 2026. Bertanding di Sirkuit Internasional South Garda Karting, Italia, Qarrar tampil dominan dengan menyapu bersih podium sejak sesi Heats, Prefinal, hingga akhirnya sukses mengamankan posisi runner-up di partai final.

Pencapaian luar biasa pada Sabtu, 18 April 2026 tersebut menjadikan Qarrar sebagai pembalap Indonesia pertama dalam sejarah yang berhasil menjuarai seri sekaligus memuncaki klasemen WSK Euro Series. Hasil ini memperkokoh posisinya sebagai talenta muda yang patut diperhitungkan di level dunia.

1. Ambisi Juara Umum

Dengan koleksi 212 poin, Qarrar kini unggul jauh di atas para pembalap elite asal Jerman, Spanyol, Inggris, maupun Turki. Akumulasi poin yang signifikan ini menempatkannya sebagai kandidat terkuat untuk menyabet gelar Juara Umum pada tahun ini.

Qarrar menyatakan sangat senang dapat berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia. Dia pun akan berusaha mempertahankan konsistensi penampilannya di lintasan balap.

"Saya bener-bener happy bisa sapu bersih podium kali ini. Semuanya pas banget, jadi saya bisa tampil all out," kata Qarrar dalam keterangannya.

"Sekarang fokus aku cuma satu, bawa pulang gelar juara umum bagi Indonesia," tambahnya.