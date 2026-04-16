Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Sprinter Gout Gout Disebut Lebih Cepat dari Usain Bolt!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |10:47 WIB
Gout Gout mencuri perhatian publik setelah memecahkan rekor Usain Bolt (Foto: Instagram/@worldathletics)
A
A
A

NAMA Gout Gout mencuri perhatian publik. Sprinter berkebangsaan Australia itu disebut-sebut lebih cepat dari bintang atletik dunia Usain Bolt.

Bolt merupakan sprinter legendaris. Pria asal Jamaika itu memiliki deretan prestasi mentereng yakni delapan medali emas Olimpiade plus 11 gelar juara dunia.

1. Rekor Usain Bolt

Usain Bolt Reuters

Sejumlah rekor juga dibukukan Bolt. Ia tercatat memegang rekor dunia 100 meter dengan 9,58 detik. Lalu, di nomor 200 meter, pria yang kini berusia 39 tahun itu mencatatkan 19,19 detik.

Nah, Gout sukses memecahkan rekor yang dipegang Bolt pada Kejuaraan Nasional Australian Athletics Championships 2026. Dalam ajang yang digelar di Sydney, Minggu 12 April 2026, itu, ia mencetak 19,67 detik di nomor 200 m!

Gout menajamkan rekor pribadinya yang sebelumnya 20,02 detik. Sprinter berusia 18 tahun itu menjadi pelari asal Australia pertama yang mencatatkan waktu legal di bawah 20 detik.

Sementara, saat seusia Gout, alias di bawah 20 tahun, Bolt mencetak waktu terbaik di jarak 200 m dengan 19,93 detik pada 2004. Alhasil, rekor tersebut mampu dipecahkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement