Olahraga Menyelam Jadi Senjata Curi Perhatian Dunia Internasional

OLAHRAGA menyelam atau diving bisa menjadi senjata Indonesia mencuri perhatian dunia internasional. Tentunya, hal itu disertai dengan kekayaan sumber daya alam di bawah laut dan potensi lainnya.

Untuk mendukung itu, turut diselenggarakan Diving, Resort, and Travel (DRT) Show 2026. Acara tersebut berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Hall 10, 17-19 April.

1. Tingkatkan Wisata

Asisten Deputi Mancanegara 1 Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata, Dedi Ahmad Kurnia mengatakan, olahraga menyelam akan meningkatkan subsektor wisata bahari. Indonesia sendiri memegang posisi strategis sebagai bagian dari segitiga terumbu karang dunia (Golden Triangle) bersama Filipina dan wilayah Pasifik.

"Ini bisa menjadi langkah pertama untuk perdagangan atau bahkan investasi ke depannya. Namun, investasi tersebut harus berdampak pada kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan," kata Dedi dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

2. Lingkungan

Menyelam yang termasuk dalam olahraga dan wisata petualangan (adventure) dan ekstrem sangat penting aspek keberlanjutan tetap menjadi prioritas utama. Jadi, harus menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi tanpa mengeksploitasi alam secara berlebihan.

"Pariwisata adalah salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Intinya, ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam. Itu yang paling penting," kata Dedi.