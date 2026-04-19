HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Rahasia Valentino Rossi, Punya Cara Unik untuk Pertajam Skill Balap Mobil

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |10:58 WIB
Kisah Rahasia Valentino Rossi, Punya Cara Unik untuk Pertajam Skill Balap Mobil
Legenda MotoGP, Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
TAVULLIA – Legenda MotoGP, Valentino Rossi, ternyata punya cara unik untuk menjaga ketajamannya di lintasan balap mobil GT. Pria berjuluk The Doctor ini mengaku menghabiskan banyak waktu di depan simulator balap demi mematangkan karier barunya bersama BMW, meski aktivitas ini sering memicu candaan dari sang kekasih.

Setelah pensiun dari roda dua pada 2021, Rossi kini sepenuhnya beralih ke ajang balap ketahanan seperti FIA World Endurance Championship (WEC) dan GT World Challenge Europe (GTWCE). Untuk menghadapi persaingan level tinggi tersebut, Rossi mengandalkan teknologi virtual yang kian canggih dari rumahnya di Tavullia, Italia.

"Saya berlatih di simulator, yang sebenarnya adalah sebuah gim video, tapi dalam level tertinggi yaitu iRacing," ungkap Rossi dalam obrolan di Tintoria Podcast, dilansir dari Crash, Minggu (19/4/2-2026).

Menariknya, Rossi menggunakan nama akun ValentinoRossi2 karena nama akun dengan angka 1 sudah lebih dulu diambil oleh orang lain.

1. Candaan sang Istri

Aktivitas Rossi di depan layar simulator rupanya sering mendapat sorotan jenaka dari sang istri, Francesca Sofia Novello. Rossi menceritakan bagaimana Francesca sering menggodanya saat ia sedang asyik berkomunikasi dengan rekan-rekan balap daringnya.

Valentino Rossi. ig/fiawec_official
Valentino Rossi. ig/fiawec_official

"Pacar saya bilang saya sedang bersama 'teman-teman imajinasi' saya di Discord. Padahal, itu adalah platform untuk bermain secara online, baik untuk tes mandiri maupun balapan melawan orang lain," ujar juara dunia sembilan kali itu.

Rossi mengakui simulasi balap mobil jauh lebih efektif dibandingkan motor. Menurutnya, gim balap motor belum bisa memberikan sensasi fisik yang nyata karena masih terbatas pada penggunaan controller.

Sementara untuk mobil, Rossi memiliki setir dan pedal yang identik dengan yang ada di mobil BMW aslinya, lengkap dengan tiga layar besar yang memberikan pengalaman imersif.

 

