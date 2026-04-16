Jonatan Christie Perkuat Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2026, Anthony Ginting: Keuntungan bagi Kami!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |09:32 WIB
Jonatan Christie Perkuat Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2026, Anthony Ginting: Keuntungan bagi Kami!
Jonatan Christie siap membawa Indonesia berprestasi di Piala Thomas 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
TUNGGAL putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, menyambut baik kehadiran Jonatan Christie di skuad Merah Putih untuk Piala Thomas 2026. Menurut Anthony Ginting, keberadaan Jonatan Christie bisa menjadi amunisi tambahan bagi tim bulu tangkis Indonesia.

1. Kombinasi Pemain Senior dan Berpengalaman

Tim bulu tangkis Indonesia membawa empat tunggal putra dengan komposisi menarik. Selain Jonatan Christie dan Anthony Ginting Ginting yang berpengalaman, ada dua pemain muda yakni Alwi Farhan dan Moh. Zaki Ubaidillah. 

Jonatan Christie siap jadi andalan Indonesia di Piala Thomas 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Kehadiran Jonatan Christie terbilang menarik karena ia merupakan pemain nonpelatnas. Namun, di antara pemain tunggal putra lain, Jonatan Christie memiliki ranking tertinggi dengan bertengger di urutan kelima dalam ranking BWF. 

Karena itu, Anthony Ginting menilai keberadaan pemain 28 tahun itu sangat berarti. Selain performa yang baik, ia menganggap Jonatan Christie bisa memberi motivasi lebih bagi skuad Indonesia di Piala Thomas 2026.

"Ya pasti jadi nilai plus juga buat kita tim Thomas. Maksudnya kan dengan ada kehadiran Jonatan bisa secara langsung dan enggak langsung memotivasi kita semua lah, masing-masing satu sama lain," ungkap Anthony Ginting saat ditemui media termasuk Okezone di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Kamis (16/4/2026).

"Karena kita lihat juga performa Jonatan stabil dari awal tahun sampai kemarin di BAC, bagus juga. Ya kalau saya pribadi, satu nilai plus lah ya buat kita tim Piala Thomas," tambah peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/40/3212731/simak_jadwal_tim_indonesia_di_piala_thomas_dan_uber_2026_terutama_pada_fase_grup-Y4dE_large.jpg
Jadwal Tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026: Hadapi Prancis serta Australia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212716/anthony_sinisuka_ginting-ay4w_large.jpg
Tanggapan Berkelas Anthony Ginting Usai Jadi Tunggal Keempat Indonesia di Piala Thomas 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212637/putri_kusuma_wardani-plv0_large.jpg
Jadi Kapten, Putri KW Yakin Bawa Tim Bulu Tangkis Indonesia Lolos Fase Grup Piala Uber 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212612/muhammad_fadil_imran-r4FQ_large.jpg
Ini Target Utama Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212557/pbsi_resmi_melepas_tim_bulu_tangkis_indonesia_untuk_berlaga_di_piala_thomas_dan_uber_2026-kpHV_large.jpg
Resmi Lepas Tim Indonesia ke Piala Thomas dan Uber 2026, PBSI Minta Atlet Nikmati Pertandingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212536/fajar_alfian_dan_putri_kusuma_wardani_ditunjuk_jadi_kapten_tim_bulu_tangkis_indonesia_untuk_piala_thomas_dan_uber_2026-Zxd9_large.jpg
Piala Thomas dan Uber 2026: Fajar Alfian-Putri KW Ditunjuk Jadi Kapten Tim Indonesia
