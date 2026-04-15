Segini Kisaran Gaji Pembalap Pedro Acosta jika Gabung Tim Ducati dengan Marc Marquez

SEGINI kisaran gaji pembalap Pedro Acosta jika gabung tim Ducati Lenovo dengan Marc Marquez di MotoGP 2027. Nominalnya tentu lebih besar dari bayarannya sekarang!

Acosta santer disebut akan hengkang ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2027. El Tiburon de Mazarron akan menjadi tandem bagi Marquez yang di sisi lain juga belum tanda tangan kontrak baru.

Kepindahan Acosta jelas jadi sorotan di MotoGP. Sebab, Ducati Corse menguasai ajang balap itu sejak awal dekade 2020 dengan enam gelar juara dunia di kategori konstruktor.

1. Gaji Pedro Acosta

Lantas, berapa gaji Acosta jika gabung tim Ducati? Yang pasti, pembalap berusia 21 tahun itu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data Salary Leaks, gaji Acosta di Red Bull KTM mencapai USD530 ribu (setara Rp9,1 miliar) per tahun. Ia juga mendapat bonus sebesar USD1,5 juta (setara Rp25,7 miliar).

Musim lalu, Acosta meraup total USD2,1 juta (setara Rp35,9 miliar) dari gaji dan bonus. Tapi, gaji pokoknya kala itu menyentuh angka USD711 ribu (setara Rp12,2 miliar).