Dewa United Finis Ke-4 di Basketball Champions League (BCL) Asia-East 2026

DEWA United Basketball menempati posisi keempat Basketball Champions League (BCL) Asia-East 2026. Di perebutan posisi tiga, Dewa United kalah dari juara bertahan, Chinggis Broncos, dengan skor 66-84.

Pertemuan kedua tim tersaji dalam perebutan tempat ketiga Basketball Champions League (BCL) Asia-East 2026. Laga tersebut dimainkan di Arena Larkin Indoor Stadium Johor Bahru, Malaysia, Minggu 24 Mei 2026 sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Dewa United Basketball dan Chinggis Broncos memainkan laga dengan cukup ketat di kuarter pertama. Kedua tim bergantian berebut poin dalam 10 menit pertama dan hanya terpaut lima poin pada akhir kuarter.

Dewa United Basketball tertinggal 15-20 di kuarter pertama. Pada kuarter kedua, Dewa United Basketball tampil lebih efektif dan produktif meraih poin demi poin.

Kerja keras mereka pun berbuah dengan menambahkan total 31 poin yang membuat perbedaan poin terpangkas menjadi satu poin saja.