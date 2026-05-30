Abaikan Stephen Curry, LeBron James Sebut Satu-satunya Pebasket yang Bisa Pecahkan Rekor Poinnya!

LOS ANGELES – Bintang basket, LeBron James pernah memecahkan rekor Kareem Abdul-Jabbar pada tahun 2023 sebagai pencetak poin terbanyak sepanjang sejarah NBA, dan banyak yang percaya angka tersebut tidak akan pernah dipecahkan lagi. Rekor legendaris Kareem yang bertahan selama puluhan tahun di angka 38.387 poin reguler terkesan mustahil dilewati, sampai akhirnya LeBron datang dan mendominasi liga selama lebih dari dua dekade.

Kini, di usianya yang telah menginjak 41 tahun, bintang Los Angeles Lakers tersebut belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Dengan konsistensi dan daya tahan tubuh yang luar biasa, LeBron terus menimbun poin dan kini kukuh di puncak dengan raihan 43.253 poin reguler. Mengingat ia masih aktif bermain di level elite, jarak poin tersebut dipastikan akan terus melebar.

1. Kevin Durant Pesaing Terkuat

Meski posisinya di puncak sejarah NBA tampak sangat aman, LeBron pernah melontarkan pandangan menarik ketika ditanya mengenai siapa pemain aktif saat ini yang punya peluang paling besar untuk meruntuhkan rekornya. Secara mengejutkan, nama penembak jitu Golden State Warriors, Steph Curry, tidak masuk dalam pilihannya.

Dalam sebuah wawancara bersama ESPN yang dilansir oleh AS, The King tanpa ragu langsung menunjuk rival setianya, Kevin Durant.

Kevin Durant

"KD (Kevin Durant) adalah nama pertama yang terlintas di pikiran saya. Ada alasan mengapa mereka menjulukinya 'Easy Money' dan 'Slim Reaper.',” ujar LeBron James, dilansir dari Give Me Sport, Sabtu (30/5/2026).

“Mencetak angka adalah hal yang sangat alami baginya. Dia bisa melesakkan tembakan tiga angka, mendominasi dari mid-range, melakukan penyelesaian di bawah ring, dan dia juga sangat mematikan dari garis free-throw. Kualitas-kualitas itulah yang sangat menentukan," tambahnya.