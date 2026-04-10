Hasil Final Four Proliga 2026: Kejutan, Jakarta Popsivo Polwan Tundukkan Jakarta Electric PLN 3-1

SOLO – Persaingan di babak final four Proliga 2026 kategori putri semakin memanas setelah Jakarta Popsivo Polwan sukses memetik kemenangan krusial atas Jakarta Electric PLN. Tampil penuh percaya diri di GOR Sritex Arena, Solo, Popsivo Polwan secara mengejutkan membungkam lawannya tersebut dengan skor meyakinkan 3-1 (25-21, 25-22, 17-25, 25-19).

Jalannya Pertandingan

Kedua tim bermain sengit sejak awal set pertama dengan saling kejar-kejaran angka hingga skor imbang 7-7. Namun perlahan Popsivo Polwan mampu keluar dari tekanan dan mengungguli Electric PLN.

Popsivo Polwan terus menjaga keunggulannya hingga skor 20-17. Electric PLN sempat memperkecil jarak menjadi 21-22. Namun pada akhirnya, Popsivo Polwan berhasil menutup set pertama dengan kemenangan.

Pada set kedua, kedua tim kembali saling kejar poin. Namun lagi-lagi Popsivo Polwan berhasil keluar dari tekanan dan mengungguli Electric PLN dengan skor tipis 8-7.

Popsivo Polwan terus memperlebar keunggulannya atas Electric PLN menjadi 21-16. Pada akhirnya, mereka menutup set kedua dengan kemenangan 25-22 atas lawannya.

Jakarta Popsivo Polwan. (Foto: Instagram/popsivopolwan)

Di set ketiga, Electric PLN mengusung misi bangkit. Mereka tampil cukup agresif dan berhasil mengungguli Popsivo Polwan dengan skor 8-4.

Dominasi Electric PLN berlanjut hingga technical time out kedua dengan keunggulan jauh 16-8. Mereka akhirnya berhasil merebut set ketiga dengan skor 25-17 setelah spike keras dari Kara Jane Bajema.