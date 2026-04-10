Kapan Pembalap Muda Indonesia Veda Ega Pratama Tampil Lagi di Moto3 2026?

KAPAN pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama tampil lagi di Moto3 2026? Pasalnya banyak fans balap Tanah Air yang kini sangat menantikan aksi Veda Ega di lintasan balap.

Sebelumnya, aksi Veda Ega Pratama di ajang Moto3 Amerika Serikat 2026 harus berakhir dengan pahit. Memulai balapan dari posisi keempat yang sangat menjanjikan di Circuit of the Americas (COTA), Senin 30 Maret 2026 dini hari WIB, pembalap asal Gunungkidul ini gagal menyentuh garis finis akibat insiden crash pada putaran keempat.

Veda sejatinya menunjukkan mental petarung setelah sempat merosot ke urutan delapan di awal laga. Ia perlahan merangkak naik ke posisi enam dan mulai menempel ketat rombongan depan sebelum akhirnya kehilangan kendali motor di sektor 2 COTA.

1. Penyesalan di COTA

Kegagalan ini meninggalkan rasa sesal yang mendalam bagi Veda, terutama karena ia merasa performa motor Honda miliknya sedang dalam kondisi terbaik. Kesalahan teknis saat membuka gas terlalu agresif dalam posisi miring menjadi penyebab ban belakangnya selip hingga terjatuh.

Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

“Tentu saya kecewa karena kami punya peluang bagus hari ini, tetapi ini juga bagian dari proses belajar dan menambah pengalaman. Saya akan menjadikannya pelajaran penting dan kembali lebih kuat di Jerez,” jelas Veda usai balapan di GP Amerika Serikat, dikutip Jumat (10/4/2026).

Senada dengan sang pembalap, Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, turut menyayangkan insiden tersebut. Aoyama menilai Veda memiliki potensi besar untuk mengulang sukses seperti di seri Brasil.

“Veda bertarung dekat dengan grup depan dan memiliki kecepatan untuk tetap bersaing di posisi atas. Sangat disayangkan karena ia punya kecepatan dan kepercayaan diri untuk tampil bagus lagi,” ungkap Aoyama.