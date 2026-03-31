Terseret Insiden Jatuhnya Veda Ega Pratama di Moto3 Amerika 2026, Joel Esteban Bilang Begini

AUSTIN – Pembalap Level Up MTA, Joel Esteban, memberikan respons yang sangat dewasa setelah gagal menyentuh garis finis akibat terlibat kecelakaan dengan pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, di Moto3 Amerika Serikat 2026. Alih-alih meluapkan kekecewaan kepada Veda, Esteban justru memilih untuk tetap positif dan bijak dalam menanggapi insiden di lintasan tersebut.

Veda mengalami nasib sial dalam balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Senin (30/3) dini hari WIB. Pembalap muda Indonesia itu mengalami ban selip dan terjatuh setelah menikung di sektor 2 pada putaran keempat.

Pada momen itu, Veda sedang berada di posisi keenam dan tengah menempel ketat barisan depan. Namun sayangnya, insiden kecelakaan itu juga menyeret Esteban yang tepat berada di belakangnya.

1, Kronologi Kecelakaan di Circuit of the Americas

Pasalnya, Esteban tidak mampu menghindari kecelakaan tersebut. Pembalap asal Spanyol itu pun menabrak motor Veda dan ikut terjatuh, sekaligus juga gagal finis dalam balapan Moto3 Amerika Serikat 2026.

“Tidak finis. Seorang pembalap terjatuh di depan saya dan saya tidak bisa menghindarinya,” tulis Esteban dalam akun Instagram pribadinya @joelesteban.78, Selasa (31/3/2026).