HOME SPORTS MOTOGP

Penyesalan Manajer Honda Team Asia: Veda Ega Punya Kecepatan untuk Podium di Moto3 Amerika Serikat 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |18:27 WIB
Penyesalan Manajer Honda Team Asia: Veda Ega Punya Kecepatan untuk Podium di Moto3 Amerika Serikat 2026
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama di Moto3 2026. (Foto: Instagram/veda_54)
AUSTIN – Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, memberikan respons emosional setelah dua pembalap andalannya gagal menyentuh garis finis di Moto3 Amerika Serikat 2026. Aoyama secara khusus menyayangkan insiden yang menimpa Veda Ega Pratama, mengingat pembalap muda Indonesia itu sedang dalam performa terbaik untuk memperebutkan posisi papan atas.

Honda Team Asia harus menelan pil pahit pada balapan Moto3 Amerika Serikat yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Senin (30/3/2026) dini hari WIB. Hasil ini dianggap sangat merugikan karena tim sebenarnya memiliki peluang besar untuk mendulang poin krusial pada seri ketiga musim ini.

Veda, yang memulai balapan dari posisi start keempat, harus terjatuh saat tengah bersaing sengit di urutan keenam pada barisan terdepan. Nasib serupa juga menimpa rekan setimnya, Zen Mitano, yang mengalami crash di lap terakhir saat sedang bertarung dalam perebutan posisi 10 besar.

1. Potensi Besar yang Terbuang

“Itu adalah akhir balapan yang sangat mengecewakan karena kedua pebalap sebenarnya memiliki potensi untuk meraih hasil bagus hari ini,” kata Aoyama dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Senin (30/3/2026).

Aoyama sangat menyayangkan kecelakaan yang dialami Veda, karena pebalap muda asal Indonesia itu diprediksi mampu mengulang hasil manis seperti pada Moto3 Brasil 2026 sebelumnya. Potensi kecepatan Veda di lintasan Austin sebenarnya sangat menjanjikan untuk bersaing memperebutkan podium.

Meskipun sempat merosot ke urutan delapan di awal laga, Veda berhasil merangkak naik ke posisi keenam dan terus menempel ketat barisan pemimpin balapan. Namun sialnya, ia mengalami ban selip dan terjatuh di sektor 2 COTA saat balapan baru berjalan empat putaran.

 

