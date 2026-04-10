Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Nihil Podium di MotoGP 2026, Marc Marquez: Penyebabnya dari Diri Saya Bukan Motornya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |18:01 WIB
Nihil Podium di MotoGP 2026, Marc Marquez: Penyebabnya dari Diri Saya Bukan Motornya!
Marc Marquez kala berlaga. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MADRID – Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, masih nihil podium di MotoGP 2026. Dia pun beberkan penyebabnya.

Marc Marquez mengaku belum mendapatkan podium di balapan utama MotoGP 2026 karena masalahnya bersumber dari diri sendiri, bukan motor Ducati. Dia mengaku  belum bisa beradaptasi dengan motor Ducati Desmosedici musim ini.

Marc Marquez. (Foto; Ducati Corse)

1. Belum Naik Podium

Marc Marquez mengawali musim ini dengan status juara bertahan. Namun, status tersebut tak berlaku dalam tiga seri balapan awal MotoGP 2026.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sama sekali belum mendapatkan podium di balapan utama. Satu-satunya podium adalah kemenangan dalam balapan sprint di Brasil.

Tujuh kali juara MotoGP itu belum bisa mengimbangi kecepatan duo Aprilia Racing, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Keduanya kini memimpin klasemen, sementara Marquez berada di posisi kelima.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement