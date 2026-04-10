Nihil Podium di MotoGP 2026, Marc Marquez: Penyebabnya dari Diri Saya Bukan Motornya!

MADRID – Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, masih nihil podium di MotoGP 2026. Dia pun beberkan penyebabnya.

Marc Marquez mengaku belum mendapatkan podium di balapan utama MotoGP 2026 karena masalahnya bersumber dari diri sendiri, bukan motor Ducati. Dia mengaku belum bisa beradaptasi dengan motor Ducati Desmosedici musim ini.

1. Belum Naik Podium

Marc Marquez mengawali musim ini dengan status juara bertahan. Namun, status tersebut tak berlaku dalam tiga seri balapan awal MotoGP 2026.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sama sekali belum mendapatkan podium di balapan utama. Satu-satunya podium adalah kemenangan dalam balapan sprint di Brasil.

Tujuh kali juara MotoGP itu belum bisa mengimbangi kecepatan duo Aprilia Racing, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Keduanya kini memimpin klasemen, sementara Marquez berada di posisi kelima.