Kisah Christian Adinata: Dibuang Pelatnas, Langsung Dirangkul Eks Raja Bulu Tangkis Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |14:57 WIB
Kisah Christian Adinata: Dibuang Pelatnas, Langsung Dirangkul Eks Raja Bulu Tangkis Dunia
Tunggal putra Indonesia, Christian Adinata. (Foto: Instagram/christianadinata16)
KISAH pebulu tangkis Christian Adinata yang dibuang Pelatnas PBSI, namun langsung dirangkul eks raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen menarik untuk dibahas. Ya, pemuda asal Pati yang sukses mengawinkan medali emas kategori individu dan beregu di SEA Games 2023 ini sudah tak lagi menjadi bagian Pelatnas Cipayung.

Semuanya berawal dari nasib sial yang mengalami cedera lutut parah saat berlaga di Malaysia Masters 2023. Meski sempat menggantungkan harapan pada tim medis PBSI, proses pemulihan yang tak kunjung membuahkan hasil membuatnya terpaksa merogoh kocek pribadi demi pengobatan mandiri.

Puncaknya, pada Desember 2024, PBSI resmi mencoret namanya dari daftar pemain nasional.

1. Solidaritas Berkelas dari Viktor Axelsen

Di tengah situasi yang memprihatinkan tersebut, bantuan justru datang dari arah yang tak terduga. Viktor Axelsen, sang mantan penguasa tunggal putra dunia asal Denmark, menunjukkan solidaritas luar biasa melalui media sosial.

Lewat sebuah pesan di Instagram, Axelsen mengajak Adinata untuk bergabung dan berlatih di fasilitas pribadinya di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

“Ikut sedih mendengar kabar ini. Jika kamu mau datang ke Dubai dan berlatih singkat ketika kamu sudah benar-benar siap, kirim pesan ke saya,” tulis Axelsen.

 

