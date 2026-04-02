5 Pevoli Cantik Indonesia yang Main di Final Four Proliga 2026, Nomor 1 Jagoan Gresik Phonska!

GELARAN Final Four Proliga 2026 yang berlangsung pada 2 hingga 5 April 2026 tidak hanya menyajikan persaingan sengit perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi panggung bagi para atlet putri yang memiliki daya tarik luar biasa. Kehadiran mereka di lapangan selalu dinantikan oleh para penggemar voli di seluruh Tanah Air.

Setidaknya ada lima nama pevoli cantik yang layak menjadi sorotan selama final four Proliga 2026 nanti. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pevoli Cantik Indonesia yang Main di Final Four Proliga 2026:

1. Shella Bernadetha (Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia)

Berbicara soal pevoli idola kaum adam, nama Shella Bernadetha tentu tidak boleh dilewatkan. Atlet yang pernah menjalin asmara dengan pesepak bola Bagus Kahfi ini kini memperkuat Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Pengalamannya membela tim-tim besar seperti BJB Tandamata hingga Popsivo Polwan menjadikannya middle blocker yang sangat disegani sekaligus ikon kecantikan voli Indonesia.

2. Fiola Marsya Azzahra (Jakarta Pertamina Enduro)

Inilah talenta muda asal Pati yang tengah mencuri perhatian. Lahir pada 22 Desember 2006, Fiola memiliki kisah inspiratif karena berhasil berada dalam satu tim dengan idolanya, Megawati Hangestri.

Meski masih muda, koleksi prestasinya sangat mentereng, mulai dari Juara 1 Popda Jateng 2023 hingga Juara 1 Kejurprov U19 2024. Kehadirannya di Jakarta Pertamina Enduro menambah amunisi segar bagi tim.

3. Sania Clarissa Putri (Jakarta Popsivo Polwan)

Sosok libero ini adalah nyawa pertahanan Popsivo. Pemain kelahiran Cimahi, 14 November 2004 ini, dikenal memiliki paras yang gemoy dan cantik, namun sangat ganas saat menjemput bola.