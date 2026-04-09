HOME SPORTS MOTOGP

Punya Harta Rp1,5 Triliun, Marc Marquez: Uang Tidak Mengubah Saya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |00:17 WIB
Punya Harta Rp1,5 Triliun, Marc Marquez: Uang Tidak Mengubah Saya
Marc Marquez bicara soal harta kekayaan yang diperoleh dari kerja kerasnya di MotoGP sejak 2013 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
MARC Marquez bicara soal harta kekayaan yang diperoleh dari kerja kerasnya di MotoGP sejak 2013. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengaku uang sama sekali tidak mengubah gaya hidupnya.,

Marquez bisa dibilang sebagai ikon MotoGP di era modern. Torehan tujuh gelar juara dunia plus 73 kemenangan dan 126 podium dalam 210 start, menjadikannya tokoh utama di ajang balap motor itu.

1. Kejar Motor Terbaik

Marc Marquez

Selain gelar juara, Marquez juga meraup kekayaan dari MotoGP. Menurut sejumlah sumber, harta pria asal Spanyol itu mencapai 80 juta Euro (setara Rp1,5 triliun) dari kerja kerasnya sejak 2013.

Lelaki berusia 33 tahun itu mengaku beruntung dibesarkan dengan sikap untuk tidak mengejar harta. Ia yakin kekayaan akan datang seiring dengan prestasi di MotoGP.

“Ketika memasuki Kejuaraan Dunia MotoGP, apa yang Anda kejar, uang atau motor terbaik? Begitulah cara saya dibesarkan. Saya sungguh beruntung,” kata Marquez, dinukil dari Motosan, Kamis (9/4/2026).

“Mereka menanamkan paham itu di kepala saya dan saya memahaminya sekarang. Mereka bilang ke saya, ‘Kami mencari motor terbaik karena uang bisa didapat di MotoGP,’” imbuh kakak dari Alex Marquez itu.

 

